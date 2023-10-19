太空食品的未來：為長期任務種植植物

當美國太空總署為月球和火星任務做準備時，一項關鍵挑戰是確保機組人員在太空長期停留期間獲得可持續的食物來源。 目前，太空人主要依賴預包裝食品，但隨著時間的推移，這些食品在品質和營養方面都存在局限性。 為了解決這個問題，研究人員正在探索在太空種植食物的可能性，最大限度地減少頻繁補給的需要，並確保為長期任務提供新鮮和營養的食物供應。

美國太空總署(NASA) 於2015 年與仙童植物園合作啟動了「生長在地球之外」計畫。該計畫涉及美國各地數百個初中和高中科學課程，在類似於國際太空站的棲息地種植各種種子（國際太空站）。 在這些教室裡茁壯成長的種子隨後被轉移到美國太空總署肯尼迪太空中心的一個房間中進行進一步測試。 選定的種子最終被發送到國際太空站，以評估它們在微重力條件下的生長。

美國太空總署還開發了專門的系統來支持植物在太空中的生長。 蔬菜生產系統（Veggie）是一個低功率室，能夠容納六株植物。 工作人員手動照料植物，手工澆水。 另一個系統是被動式軌道養分輸送系統（Veggie PONDS），可以自動餵食和澆水植物。 先進植物棲息地是一種全自動設備，旨在以最少的人員參與來研究植物生長。

光照和營養條件對於植物在太空中成功生長至關重要。 一系列名為 Veg-04A、Veg-04B 和 Veg-05 的實驗探討了水菜芥末（一種綠葉作物）在不同光照條件下的生長。 將太空種植的植物的產量、營養成分和微生物水平與地球上種植的植物進行了比較。 工作人員也評估了產品的風味、質地和其他特性。 另一項實驗「Plant Habitat-04」著重於植物與微生物的相互作用，並評估了智利辣椒的風味和質地。

初步實驗表明，微重力會影響植物發育，但不會損害植物的整體健康。 例如，與地球上的同類相比，微重力下的小麥植株長得高 10%。 幼苗生長研究表明，幼苗可以透過改變與空間誘導的壓力源相關的基因表現來適應微重力。 日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 進行的植物重力感應調查對植物中的重力感應進行了探索。 這項研究測量了微重力對鈣水平的影響，為設計在太空種植植物的有效方法提供了見解。

充足的供水是微重力環境下的重大挑戰。 植物水管理調查展示了一種為植物根部提供水和空氣的水耕方法。 XROOTS 研究嘗試使用水耕和氣耕技術（空氣）作為傳統土壤栽培的替代品。 這些技術有潛力為未來的太空探索實現大規模作物生產。

此外，VEG-03 調查涉及種植各種蔬菜，包括特級小白菜、阿瑪拉芥末和紅生菜。 在實驗過程中，美國宇航局宇航員邁克·霍普金斯在太空中進行了第一次植物移植，將健康的豆芽從一個植物枕頭轉移到了 Veggie 中的掙扎中。 這次成功的移植為增強微重力下的植物生長和擴大可在太空種植的作物品種提供了新的可能性。

隨著美國太空總署繼續進行研究和實驗，很明顯，在太空中種植植物是長期任務的一個有前途的解決方案。 從這些努力中獲得的知識將有助於塑造未來太空永續糧食生產的技術和方法，支持該機構人類探索地球以外的宏偉目標。

來源：

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)