巨型星座對地面天文學的影響

最近發表在《自然》雜誌上的一項研究強調了天文學家對巨型星座對地面天文學影響的日益關注。 巨型星座，例如 SpaceX 的星鏈，由數千顆提供全球網路覆蓋的衛星組成。 雖然這些星座有其好處，但它們也為天文觀測帶來了重大挑戰。

研究的重點是 BlueWalker3，一顆來自 AST SpaceMobile 的 BlueWalker 巨型星座的原型衛星。 科學家們建造了一個地面感測器來準確測量衛星的亮度。 他們發現 BlueWalker3 的亮度等級為 0.4，處於夜空中物體較亮的一側，幾乎與最亮的星星一樣亮。 這對地面天文學構成了重大威脅，因為大量明亮的衛星可能會阻礙觀測。

SpaceX 作為負責任的衛星營運商之一，已採取措施解決此問題。 他們努力使衛星變暗並儘量減少陽光反射。 然而，日落後和日出前的幾個小時仍然很關鍵，因為衛星在這些時間段可能會顯得特別明亮。

SpaceX 每月發射約 4,000 顆新星鏈衛星，巨型衛星星座的激增引起了越來越多的關注。 其他公司，包括 OneWeb 和亞馬遜，也計劃部署自己的巨型星座。 天空中衛星的數量之多可能會對地面天文學產生深遠的影響。

這些巨型星座反射的陽光軌跡可能會幹擾地面天文台（例如智利的維拉·C·魯賓天文台）拍攝的影像。 這種幹擾使得天文學家進行研究和調查（包括尋找改變位置或光度的天體）變得充滿挑戰。

天文學家越來越多地呼籲採取措施減輕巨型星座對地面天文學的影響。 雖然印度太空研究組織（ISRO）等為盡量減少太空碎片所做的努力值得讚揚，但還需要做更多的工作來解決巨型星座帶來的具體問題。

總之，巨型星座徹底改變了全球連結性，但它們對地面天文學的影響也不容忽視。 這些星座中衛星的亮度和數量有可能嚴重擾亂天文觀測。 衛星營運商和天文學家之間的進一步合作對於尋找解決方案至關重要，使兩個行業都能蓬勃發展，同時最大限度地減少相互幹擾。

來源：

– 自然：[插入引用]

– 印度太空研究組織：[插入引文]