格陵蘭冰蓋對全球暖化的抵抗力可能比之前想像的更強

最近發表的一項新研究表明，格陵蘭冰蓋對全球暖化的抵抗力可能比之前認為的更強。 研究人員發現，冰蓋對人類造成的暖化反應緩慢，這意味著在未來幾個世紀內減少溫室氣體排放可以防止冰蓋融化。

這項研究由波茨坦氣候影響研究所和挪威北極大學的研究人員進行，利用電腦模型模擬不同溫度情境對冰蓋的潛在影響。 他們的結論是，即使暫時超過臨界溫度閾值，仍然有可能防止出現導致海平面在數十萬年內大幅上升的臨界點。

不過，研究人員強調，這並不意味著應對氣候變遷的努力應該放鬆。 他們表示，減少溫室氣體排放和解決全球暖化問題仍然至關重要且緊迫。 該研究強調了將全球氣溫穩定在工業化前水平以上不超過攝氏1.5度的重要性，以防止冰蓋進一步融化。

格陵蘭冰蓋覆蓋了世界上最大島嶼約 80% 的面積，目前正在導致海平面上升。 如果它完全融化，全球海平面將上升約 24 英尺，為全世界沿海城市帶來毀滅性後果。

這項研究帶來了希望：如果立即採取行動減少溫室氣體排放，就可以避免冰蓋崩塌和海平面急劇上升的最壞情況。 然而，減排的時機至關重要，因為延遲幾個世紀以上仍可能導致海平面大幅上升。

總之，雖然該研究表明格陵蘭冰蓋可能更能抵禦全球暖化，但它強調需要採取緊急行動來應對氣候變遷並盡量減少與冰蓋融化相關的風險。

來源：

– 研究共同作者、德國波茨坦氣候影響研究所的 Niklas Boers

– Nils Bochow，研究的主要作者、挪威北極大學研究員

– 國家冰雪資料中心

– 自然雜誌

– 哈伯德 (Bryn Hubbard)，威爾斯阿伯里斯特威斯大學冰川學教授

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