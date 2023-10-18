一項研究顯示格陵蘭島表面冰融化增加而南極洲融化減少

烏特勒支大學和加州大學歐文分校（UCI）的研究人員最近進行的一項研究表明，近幾十年來格陵蘭島表面冰融化一直在加速，而在南極洲，融化速度一直在減慢。 科學家們重點研究了下降風和焚風在格陵蘭島冰蓋融化過程中的作用。 這些風將溫暖乾燥的空氣帶到冰川頂部，導致格陵蘭島的融化在過去十年中增加了 10% 以上。 然而，它們對南極洲冰蓋的影響卻減少了 32%。

該研究利用區域氣候模型模擬來評估這些風對格陵蘭島和南極洲冰蓋的影響。 結果表明，下坡風是造成這兩個地區大量表面冰融化的原因。 這種表面融化導致徑流和冰架水力破裂，導致流入海洋的淡水流量增加，最終導致海平面上升。

研究的合著者、加州大學爾灣分校地球系統科學教授查理·贊德強調，雖然風的影響很大，但全球暖化的影響在南半球和北半球是不同的。 在格陵蘭島，氣溫升高加上風的影響，導致地表冰融化總量增加了 34%。 曾德將此歸因於全球暖化對北大西洋濤動（NAO）的影響，北大西洋濤動導致高緯度氣壓低於正常水平，並將暖空氣帶到了格陵蘭島和北極。

另一方面，自 2000 年以來，南極地表融化總量減少了約 15%。 這一減少主要是由於南極半島兩個冰架崩塌導致風引起的下坡融化減少。 此外，南極平流層臭氧洞的恢復提供了暫時的絕緣，保護表面免受額外融化的影響。

隨著格陵蘭島和南極洲冰蓋的惡化，監測和模擬它們的融化至關重要，因為它們目前在海洋中保留超過 200 英尺的水。 自 0.75 年以來，這些冰蓋的融化已導致全球海平面上升 1992 英寸。近幾十年來，格陵蘭島一直是海平面上升的主要驅動力，而南極洲正在迎頭趕上，並最終將主導未來海平面。 。

來源：

– 研究：「格陵蘭島和南極冰蓋與風相關的融化趨勢和對比」發表在《地球物理研究快報》上

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