石墨烯帶為雙電子學研究提供更好的平台

一種涉及石墨烯帶的扭轉電子學研究新方法可以使研究人員更好地控制扭轉角度，並更容易研究二維（2D）材料相鄰層扭轉和應變所產生的電子效應。 先前的扭轉電子學研究主要集中在扭轉兩片材料並將它們堆疊起來，但新的基於帶的技術允許扭轉角度更連續的變化，提供更好的控制並允許更容易地研究電子效應。

研究人員發現，透過堆疊二維材料層並改變它們之間的角度，可以改變這些材料的電子特性。 例如，與六方氮化硼接觸時，雙層石墨烯會產生帶隙。 發生這種情況是因為石墨烯和六方氮化硼的稍微不匹配的層形成莫爾超晶格，從而形成帶隙。 透過進一步扭轉各層並增加它們之間的角度，帶隙就會消失。

這種無需改變材料化學成分即可改變電子特性的能力是設備工程的一個全新方向，稱為「雙電子學」。 然而，控制扭轉角和相關應變仍然是一個挑戰，因為樣品的不同區域可能具有不同的電子特性。 為了克服這個問題，哥倫比亞大學的研究人員在六方氮化硼頂部放置了一層帶狀石墨烯層，並使用壓電原子力顯微鏡慢慢彎曲帶狀的一端。 這產生了連續變化的扭轉角和可預測的均勻應變分佈。

研究人員能夠連續調整應變和扭轉角，使他們能夠前所未有地獲得扭轉角的「相圖」。 這種控制層次可以精確地映射電子能帶結構對扭轉角的依賴性，而這在以前是不可能的。 此外，這項新技術首次提供了以可重複的方式測量魔角雙層石墨烯系統中應變作用的機會，並為控制扭曲層系統中的電子能帶結構開闢了新思路。

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