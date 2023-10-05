神秘的發光哺乳動物：動物王國的生物螢光

西澳大利亞博物館的研究人員發現，所有哺乳動物物種都存在生物螢光，即暴露在紫外線 (UV) 光下時發出彩色光芒的能力。 這一令人驚訝的發現與先前的假設相矛盾，即生物螢光僅限於特定的哺乳動物物種。

研究以紫外線照射來自不同科和目的 125 種哺乳動物，顯示出各種發光色調。 紅狐狸的尖耳朵發出螢光綠的光芒，而北極熊、斑馬和豹則分別顯示出發光的白色、黃色和黑色斑紋。 連橙色葉鼻蝠的翅膀，也化作了鬼白色的骷髏。 較大的兔耳袋狸是一種小型有袋動物，在紫外線照射下像鑽石一樣閃閃發光。

研究人員發現，大約一半的哺乳動物家族表現出生物螢光，包括各種身體部位，如皮毛、爪子、牙齒、鬍鬚，甚至一些裸露的皮膚。 唯一的例外是矮飛旋海豚，它的牙齒是唯一的螢光特徵。

當蛋白質等化學物質吸收紫外線然後發射更長波長的光時，就會產生生物螢光。 在珊瑚、海龜、青蛙、鸚鵡甚至人類等多種其他生物體中也觀察到了這種現象。 然而，這種現像在哺乳動物中的目的和優勢仍不清楚。 一些科學家推測它可能是一種生物適應，而另一些科學家則認為它可能是表面化學的副產品。

研究人員還指出，螢光在夜間活動的物種中最為普遍，這表明它可能在提高弱光條件下的能見度方面發揮作用。 例如，在夜間最活躍的哺乳動物可能會利用生物螢光標記來吸引配偶或保衛自己的領地。 然而，需要更多的研究來充分了解生物螢光在哺乳動物中的重要性。

無論其目的為何，所有哺乳動物物種中生物螢光的存在都是一個令人著迷的發現。 它增加了動物王國的吸引力和多樣性，凸顯了我們對自然世界還有多少需要了解的地方。

這項研究發表在英國皇家學會開放科學期刊。

來源：

– Travouillon, KJ、McNamara, K.、Cheng, K.、Llamas, B.、Farrugia, T.、Guay, P.-J.、Archer, M. (2023)。 生物螢光在哺乳動物中廣泛存在。 英國皇家學會開放科學，10(2), 211722。