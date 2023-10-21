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全球暖化可能會增加珊瑚礁掠食者的繁殖

By加布里埃爾博塔

十月六日
全球暖化可能會增加珊瑚礁掠食者的繁殖

全球暖化不僅導致珊瑚白化，還可能增加棘冠海星的數量，而棘冠海星是眾所周知的珊瑚礁掠食者。 這些海星在成年階段是名副其實的掠食者，會吞噬珊瑚礁。 然而，作為幼魚，它們是食草動物，等待活珊瑚恢復後再成為珊瑚捕食者。

雪梨大學的科學家進行了實驗，測試幼年棘冠海星對熱壓力的抵抗力。 這些實驗旨在模擬導致珊瑚白化和死亡的海洋熱浪條件。 海星暴露在溫度範圍為 28°C 至 30°C 的熱浪環境中，與珊瑚相比，它們對熱浪條件的耐受性明顯更高。

這項發表在《全球變遷生物學》雜誌上的研究發現，幼年的棘冠海星能夠承受長達 20 天的高溫。 這種阻力幾乎是導致珊瑚白化的熱強度的三倍。 研究結果表明，變暖的海水實際上可以使這些海星受益。 珊瑚白化和死亡導致珊瑚碎石棲息地豐富，使得它們的數量隨著時間的推移而增加。

海洋暖化對珊瑚生存構成直接威脅，地中海和澳洲大堡礁等地區的各種珊瑚物種正在消失，經歷了嚴重的白化。 根據澳洲政府的報告，大堡礁 91% 的珊瑚因夏季持續熱浪而白化而受損。

總之，全球暖化對珊瑚礁構成重大威脅，不僅會導致珊瑚礁白化，也可能促進棘冠海星的繁殖。 了解氣候變遷對海洋生態系的影響對於保育工作至關重要。

來源：
– 悉尼大學
– 全球變遷生物學雜誌

By 加布里埃爾博塔

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