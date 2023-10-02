小行星 349507 (2008 QY) 將經過地球：您需要了解什麼

據美國太空總署小行星追蹤器稱，一顆大約有 100 隻水豚大小的巨大小行星將於 3 月 349507 日星期二經過地球。 這顆小行星被 NASA 噴射推進實驗室 (JPL) 近地天體研究中心 (CNEOS) 指定為 2008 (XNUMX QY)，預計不會對我們的星球構成任何威脅。 然而，如果它撞擊地球，可能會導致災難性事件。

從這顆小行星的大小來看，它的直徑估計高達 1.2 公里，比大多數近距離飛越的小行星大得多。 相較之下，世界上最大的囓齒動物水豚的平均身高可達1.2公尺。 這意味著這顆小行星大約有 100 隻水豚那麼大。

幸運的是，這顆小行星將以超過6萬公里的距離掠過，確保不存在直接撞擊的危險。 根據戴維森科學研究所的研究，直徑超過140公尺的小行星釋放的能量至少比第一顆原子彈大一千倍。 一顆超過 300 公尺寬的小行星，如阿波菲斯小行星，可能會摧毀整個大陸。 而一顆寬度超過一公里的小行星，例如小行星 349507（2008 QY），可能引發全球性的災難。

值得慶幸的是，美國太空總署向我們保證，地球在下個世紀不會受到嚴重的小行星撞擊。 雖然確實會發生較小的影響，但它們通常造成的損害最小。 世界各地的科學家一直在不懈地研究防止小行星撞擊的方法，其中動能偏轉成為最有前途的方法。 美國太空總署的雙小行星重定向測試（DART）任務透過這種方法成功改變了一顆遙遠小行星的軌道路徑。

總之，雖然小行星 349507 (2008 QY) 靠近地球可能會引發好奇心和陰謀，但無需擔心。 我們的星球沒有面臨風險，科學家繼續探索創新技術來保護我們免受潛在的小行星撞擊。

來源：

– NASA 噴射推進實驗室 (JPL) 近地天體研究中心 (CNEOS)

–密西根大學

– 以色列魏茨曼科學研究所戴維森科學研究所

– NASA 的雙小行星重定向測試 (DART) 任務