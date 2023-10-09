美國太空總署中的原住民代表：慶祝美國原住民工程師和科學家

美國太空總署最近成功登陸火星的洞察號太空船引起了人們對美洲原住民在 STEM（科學、技術、工程和數學）領域代表性不足的關注。 納瓦荷工程師亞倫·亞齊 (Aaron Yazzie) 在這次任務中發揮了至關重要的作用，並已成為原住民年輕人的榜樣。 亞齊的成就以及其他美洲原住民工程師和科學家的成就揭示了這個代表性不足的社區所做出的貢獻。

亞齊在亞利桑那州長大，畢業於史丹佛大學，獲得機械工程學位。 他加入了美國太空總署噴射推進實驗室，並是負責在火星上著陸太空船的團隊的一員。 Yazzie 在輔助有效載荷感測器子系統上創建了壓力入口，這是收集火星大氣關鍵數據的重要組件。 他的成功激勵了許多美國原住民年輕人，他們現在看到在 STEM 領域實現自己的夢想是可能的。

但亞齊並不是第一個在太空計畫中產生影響力的美洲原住民。 瑪麗‧戈爾達‧羅斯 (Mary Golda Ross) 是切羅基族成員，是第一位美國原住民女工程師和數學家。 她曾在洛克希德·馬丁公司工作，與美國太空總署合作進行多個專案。 羅斯在推進阿吉納火箭上級和製定太空船的操作要求方面發揮了至關重要的作用，為阿波羅計畫做出了貢獻。 她的成就，包括撰寫美國太空總署的行星飛行手冊，展示了她對太空探索的重大貢獻。

奧塞奇和切羅基物理學家傑瑞·艾利奧特（Jerry Elliott）也創造了歷史，成為第一批獲得俄克拉荷馬大學物理學位的美洲原住民之一。 他加入 NASA 擔任飛行任務營運工程師，並在阿波羅 13 號任務中發揮了至關重要的作用。 埃利奧特的計算幫助太空人在系統故障後安全返回地球。 他在這次任務中的模範領導為他贏得了享有盛譽的總統自由勳章。

這些美國原住民工程師和科學家為子孫後代鋪平了道路。 他們激勵其他人從事 STEM 職業，並為太空探索做出了重大貢獻。 他們的成就凸顯了科學領域多樣性的重要性，並提醒人們，任何人都可以透過奉獻和堅持來實現自己的夢想。

來源：

– 美國國家科學基金會。 （2012）。

– 艾達新聞。

– 切羅基菲尼克斯。

– 史密森尼國家美洲印地安人博物館。