德國研究人員在二氧化碳捕獲技術上取得突破

巴登符騰堡州太陽能和氫研究中心 (ZSW) 的德國研究人員在開發直接空氣捕獲 (DAC) 技術以去除大氣中的二氧化碳方面取得了重要里程碑。 該試點項目運行了2多個小時，成功提取了近10,000噸二氧化碳。

ZSW 表示，這項成就表明他們的 DAC 技術可靠、強大、易於擴展且節能。 研究人員目前正在準備將該技術用於工業用途，並計劃從 100 年起將其規模擴大 1,000 倍，每年處理二氧化碳約 2 噸。 ZSW 認為，透過擴大規模，生產二氧化碳的成本可以降至每噸 2025 歐元以下，使其在經濟上適用於各種應用，包括電子燃料生產工廠。

ZSW 系統運作時的能耗約為一千瓦時電力產生一公斤二氧化碳。 這種效率是由於利用其他製程的廢熱來滿足捕獲二氧化碳所需的大部分能源需求。

從大氣中去除碳對於實現氣候中和至關重要，因為並非所有排放都可以完全避免。 DAC 技術等二氧化碳去除劑的開發作為一種潛在的解決方案受到了人們的關注。 然而，有些人認為，依賴清除方法可能會轉移人們對減排迫切需要的注意力。

總而言之，ZSW 的德國研究人員在 DAC 技術方面取得了重大進展，展示了其可靠性、可擴展性和能源效率。 這項突破使我們距離部署大規模二氧化碳捕獲系統和應對氣候變遷挑戰又更近了一步。

定義：

– 直接空氣捕獲 (DAC)：一種直接從空氣中捕獲二氧化碳以去除二氧化碳的技術。

– 氣候中立：實現溫室氣體排放與清除之間的平衡，以限制全球暖化。

– 二氧化碳去除器：主動去除大氣或其他來源中二氧化碳的技術或製程。

來源：

– 巴登符騰堡州太陽能與氫能研究中心 (ZSW)