使用岩土離心機模型模擬裂隙岩石中的長期放射性核種遷移

浙江大學的研究人員開發了一種新方法，利用岩土離心機模型來模擬放射性核種或污染物透過小規模裂隙花崗岩的傳輸。 這對於理解大空間和長時間尺度的長期運輸問題尤其重要。 深層地質處置是一種廣泛接受的放射性廢棄物管理方法，但存在潛在洩漏或地質環境改變的風險，這可能導致放射性核種遷移到生物圈中。

傳統的現場監測方法不足以解決這些長期的運輸問題。 然而，研究人員利用3D列印技術的能力，為具有可調節滲透率的裂隙岩石樣本創建了獨特的結構設計。 透過將其與密封控制裝置結合，他們能夠進行正常重力和超重力實驗，以評估低滲透性裂隙岩石的屏障性能。

超重力實驗最初用於模擬土壤中污染物的遷移，但其對裂隙岩石的影響仍未知。 研究人員利用3D列印的斷裂網路模型和超重力實驗來填補這一知識空白。 結果表明，該方法能夠成功評估低滲透裂隙岩體的長期屏障性能。

這項突破對於深層地質處置領域具有重大意義。 研究人員希望他們的發現能夠激發進一步探索超重力實驗和 3D 列印裂縫網絡在評估處置方法的長期可行性方面的潛力。 這項研究為研究裂隙岩石中放射性核素或污染物的遷移以及提高核廢料深層地質處置的安全性開闢了新的可能性。

資料來源：徐文傑等，“裂隙岩石溶質運移超重力實驗及長期屏障性能評估方法”，《岩石力學通報》（2023）。 DOI：10.1016/j.rockmb.2023.100042