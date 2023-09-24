人類物種的演化：基因組分析的見解

2022 年 XNUMX 月，地球上的人口超過 XNUMX 億，凸顯了我們物種的主導地位及其駕馭周圍環境的能力。 然而，這種主導地位是有代價的，棲息地破壞、污染和氣候變遷將一些物種推向滅絕的邊緣。 有趣的是，在人類演化史上，有些時刻我們的物種本身可能面臨滅絕。

科學家利用基因組序列來了解人類物種的演化和歷史。 基因組序列以及化石證據為人類進化之旅提供了詳細的見解。 雖然古代 DNA 提供了最新的見解，但較古老的 DNA 很少能完好無損地保存下來。

基因組序列提供了人類進化分子鐘的快照。 遺傳變異以恆定的速度在基因組中積累，遺傳物質的重組和交換發生在配子的產生過程中。 分別透過母系和父系傳遞的粒線體和 Y 染色體序列的分析也有助於我們了解人類演化。

利用計算工具，科學家已經確定了人口瓶頸和創始人事件，並確定了遺傳疾病的年齡。 例如，根據當今人群的基因組序列，鐮狀細胞性貧血大約出現在 7,300 年前。

當族群數量減少到少數時，就會出現族群瓶頸，導致後代之間共享遺傳物質的增加。 由瓶頸和其他因素（例如遷移和隔離）引起的創始人效應可能會導致特定疾病和特徵在人群中更加普遍。 例如，德系猶太人和印度的某些同族通婚群體就表現出這種創始人效應。

最近的研究發現，現代人口可能起源於約 1,200 名建國祖先，挑戰了先前的估計。 這套頸部發生在大約 900,000 萬年前，當時正值劇烈的氣候變化，可能威脅到包括我們祖先在內的許多物種的生存。 人口從這一瓶頸中恢復可以歸因於更宜居的環境條件的發展、火災的控制以及農業的最終採用。

人類演化的超級瓶頸對遺傳多樣性產生了重大影響，並可能以未知的方式塑造了人類。 透過研究我們祖先的基因藍圖，我們可以更深入地了解使我們成為地球上優勢物種的基因創新。 這些見解還可以引導我們應對當前和未來的挑戰，例如氣候變遷和傳染病。

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