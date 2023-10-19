科學家分析現代人類尼安德塔人 DNA 的分佈

日內瓦大學 (UNIGE) 的科學家進行了一項研究，分析了過去 40,000 萬年來尼安德特人 DNA 在現代人類基因組中的分佈。 這項發表在《科學進展》上的研究深入了解了尼安德特人和現代人類的共同歷史。

研究表明，起源於非洲的現代人類於四萬年前開始取代歐亞大陸西部的尼安德特人。 這種替換在數千年的時間裡逐漸發生，導致尼安德特人的 DNA 整合到現代人類的基因組中。

研究人員透過分析歐亞古基因組來調查人類擴張後尼安德特人滲入梯度的存在。 他們發現，向非洲以外的擴張導致了尼安德特人血統的空間梯度，這種梯度在整個時間中持續存在。 與亞洲人口相比，新石器時代早期農民的擴張在減少歐洲人口中尼安德特人的滲透方面發揮了重要作用。

基因組定序和比較分析已經證實，尼安德特人與現代人類進行了雜交，導致當今歐亞人體內大約有 XNUMX% 的尼安德特人 DNA。 歐亞大陸各地區的這一百分比略有不同，亞洲人群的尼安德特人 DNA 比例略高於歐洲人群。

解釋這種差異的一個假設是，自然選擇可能對不同族群的尼安德塔人基因產生不同的影響。 然而，UNGE研究人員提出了一個基於遷移流的替代假設。 根據他們的假設，離開非洲越遠，尼安德塔人 DNA 的比例就越高，因為尼安德塔人主要分佈在歐洲。

為了驗證這個假設，研究人員使用了一個資料庫，其中包含過去 4,000 萬年來生活在歐亞大陸的個體的 40 多個基因組。 統計分析顯示，歐洲舊石器時代狩獵採集者的尼安德塔人 DNA 比例略高於亞洲人。 然而，在向新石器時代過渡期間，歐洲人口中尼安德特人DNA的比例下降了。 這種下降與第一批來自安納托利亞的農民的到來同時發生，他們攜帶的尼安德特人 DNA 比例較低。 這些農民與歐洲人之間的雜交進一步稀釋了尼安德塔人的 DNA。

該研究強調利用古代基因組和考古數據來追蹤雜交物種的歷史。 它還為未來的研究檢測偏離平均值並可能產生有利或不利影響的遺傳圖譜提供參考。

來源：

– 科學進展：“過去的人類擴張塑造了尼安德特人祖先的空間模式”

– 日內瓦大學：“過去的人類擴張塑造了尼安德特人祖先的空間模式”