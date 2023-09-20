新方法允許同時對動物進行基因修飾

蘇黎世聯邦理工學院的研究人員開發了一種方法，可以使用 CRISPR-Cas 基因剪刀對單一動物的細胞進行多種基因修飾。 各個器官中的細胞以馬賽克樣方式進行基因改造，每個細胞只改變一個基因。 這種方法使科學家能夠在一次實驗中研究各種基因變化的影響。

研究人員成功地將這種方法應用於成年小鼠，這標誌著該方法首次在活體動物身上進行。 他們使用腺相關病毒（AAV）向小鼠細胞傳遞指令以破壞基因。 透過用攜帶不同指令的病毒混合物感染小鼠，他們能夠關閉大腦細胞中的不同基因。

利用這種方法，研究人員對人類罕見的遺傳性疾病（稱為 22q11.2 缺失症候群）有了新的認識。 他們專注於與疾病相關的染色體區域的 29 個基因，發現其中三個基因在腦細胞功能障礙中發揮重要作用。 該研究也揭示了小鼠細胞中讓人想起精神分裂症和自閉症譜系障礙的模式。 這些新資訊可能會導致開發補償異常基因活性的藥物。

此方法的應用超出了研究這種特殊遺傳性疾病的範圍。 它可用於研究其他遺傳性疾病和涉及多個基因的疾病。 研究人員計劃將每個實驗的修飾基因數量從目前的 29 個增加到數百個。 他們已申請了該技術的專利，並正在建立一個分拆公司以進一步開發和利用該方法。

來源：

– 蘇黎世聯邦理工學院： 研究人員透過一次 CRISPR-Cas9 治療同時修改多個器官中的數十個基因

- 自然： 多重單細胞 CRISPR-Cas9 敲除揭示了細胞活力中基因特異性的作用