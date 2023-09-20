基因研究的未來：CRISPR 技術的進步

蘇黎世聯邦理工學院的研究人員在基因改造領域取得了重大進展，他們的新方法使他們能夠對動物的每個細胞進行不同的基因改造。 這項突破性技術有可能徹底改變基因研究，使科學家能夠在一次實驗中研究多個基因修飾的影響。 先前，研究人員必須進行大量的動物實驗，每個實驗都專注於不同的基因修飾。 這種新方法使用 CRISPR-Cas 基因剪刀，同時在單一動物的細胞內產生多個基因變化，類似於馬賽克。 雖然每個細胞只改變了一個基因，但器官中不同細胞的修飾各不相同，因此可以進行精確分析。

在《自然》雜誌上發表的一項開創性研究中，蘇黎世聯邦理工學院的研究人員成功地將這種方法應用於成年小鼠。 透過利用腺相關病毒（AAV）作為傳遞系統，他們能夠靶向並修改小鼠細胞中的特定基因。 研究人員重點關注了小鼠大腦中活躍的 29 個基因，並研究了修改每個基因後單一腦細胞的 RNA 譜。 透過這項分析，他們發現了三個基因，這些基因主要負責一種罕見的遺傳性疾病（稱為 22q11.2 缺失症候群）的腦細胞功能障礙。 此外，他們在小鼠細胞中發現了類似精神分裂症和自閉症譜系障礙症狀的模式。

研究成年動物遺傳疾病的能力極大地推進了該領域的研究。 這項新技術對於精神分裂症等多種基因發揮作用的複雜疾病特別有價值。 此方法可用於研究基因的異常活性並開發可以補償這些異常的藥物。 研究人員已經在尋求將每個實驗的修飾基因數量從 29 個擴大到數百個，使該方法更加強大。

蘇黎世聯邦理工學院已為這項創新技術申請了專利，研究人員計劃建立一個分拆公司來進一步開發和利用該方法。 CRISPR技術的進步為生物醫學研究開闢了無限的可能性，使科學家能夠從一次實驗中獲得豐富的信息，並加速尋找複雜遺傳疾病的分子原因。

來源：

– 蘇黎世聯邦理工學院研究文章：[插入來源 URL]

– 自然研究文章：[插入來源 URL]