解開帕特西細菌的秘密：對其生活方式和分子機制的新見解

帕特西細菌是一群神秘而微小的微生物，由於其獨特的生存策略長期以來一直困擾著科學家。 雖然只有少數類型的巴氏桿菌可以在實驗室中培養，但它們存在於各種環境中，並且已知存在於較大宿主微生物的表面上。

傳統上，研究人員觀察到 Patescibacteria 缺乏蛋白質、脂肪酸和核苷酸等關鍵生命維持分子所需的基因。 這導致了這樣的假設：這些細菌依賴其他細菌來滿足這些要求。

最近發表在《細胞》雜誌上的一項研究通過揭示其分子機制，揭示了帕特西細菌的神秘生活方式。 這一突破是通過開發一種基因操縱這些細菌的方法而實現的，為研究開闢了新途徑。

在由華盛頓大學醫學院和霍華德休斯醫學研究所的 Joseph Mougous 領導的研究小組中，他們對 Patescibacteria 的興趣源於這些細菌是“微生物暗物質”的一部分。 微生物暗物質是指在大規模基因組分析中出現的來自人們知之甚少的細菌的遺傳物質。

本研究中研究的特定 Patescibacteria 菌群屬於糖桿菌，在人類口腔微生物組中常見。 值得注意的是，糖細菌依賴放線菌作為口腔中的宿主。 通過對糖細菌進行基因操作，研究人員確定了其生長的必需基因，並發現了其與宿主細胞相互作用的可能因素。

這些因素包括附著於宿主細胞的細胞表面結構和用於營養物質運輸的專門分泌系統。 延時顯微熒光成像揭示了糖細菌複雜的生命週期，其中一些糖細菌充當母細胞並產生尋找新宿主細胞的小群後代。

通過深入研究帕特西細菌的遺傳學和機制，研究人員希望解鎖其潛在的生物技術應用，並更深入地了解這些神秘生物所發揮的作用。 這項研究是通過微生物相互作用和微生物組中心 (mim_c) 的協作努力得以實現的，來自不同學科的研究人員聚集在一起推進微生物組研究。

總的來說，這項研究提供了對帕特西細菌生物學的重要一瞥，並為進一步研究其獨特的生活方式和功能奠定了基礎。

來源：

– Joseph D. Mougous 等人，Patescibacteria 的基因操作提供了對微生物暗物質和益生生活方式的機制洞察，細胞