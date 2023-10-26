揭開宇宙芭蕾的面紗：十億年前的星系碰撞

天文學家使用智利的雙子座南望遠鏡捕捉了令人驚嘆的宇宙現象。 在十億年前的螺旋星系碰撞之後，他們目睹了星際塵埃和氣體旋轉帶的壯觀景象，讓人想起棉花糖輕輕地包裹著祖星系合併的核心。

NGC 7727，這個特殊的星系，位於水瓶座，距離我們的銀河系約 90 萬光年。 在這片混沌的天體深處存在著一對超大質量黑洞，它們的引力擁抱令人難以理解。 其中一個巨型黑洞的質量達到了太陽質量的 154 億倍，而它的伴星質量則達到了 6.3 萬太陽質量。 值得注意的是，這些巨大的物體相距僅 1600 光年，代表著已知的距離地球最近的一對超大質量黑洞。

科學家預測，在接下來的250億年裡，這些巨大的黑洞最終將合併，形成一個更巨大的黑洞。 NGC 7727本身的命運也將發生戲劇性的轉變。 這個星系目前充滿了年輕的恆星和充滿活力的恆星苗圃，將逐漸定居並轉變為一個橢圓星系，主要由較老的恆星組成，恆星形成最少，這一過程可以讓我們一睹銀河系及其鄰近星系的未來。仙女座星系，注定在數十億年後合併。

安裝在雙子座南的雙子座多目標攝譜儀 (GMOS) 捕捉到的令人驚嘆的圖像展示了這些最先進望遠鏡的功率和精度，這些望遠鏡是美國國家科學基金會 NOIRLab 運營的國際雙子座天文台的一部分。 這對直徑 8.1 公尺的光學/紅外線望遠鏡策略性地位於地球上兩個最好的觀測地點，在光學和紅外線天文學方面提供了無與倫比的能力。

與我們一起踏上這場宇宙芭蕾，揭開深空的奧秘，解開隱藏在星系碰撞和合併中的秘密，描繪出一幅浩瀚且不斷演化的宇宙的令人驚嘆的肖像。

常見問題

Q：NGC 7727 距離銀河係有多遠？



答：NGC 7727 距離我們的銀河系大約 90 萬光年。

Q：NGC 7727 中的超大質量黑洞的質量是多少？



答：NGC 7727 中的一個黑洞質量為 154 億個太陽質量，另一個質量為 6.3 萬個太陽質量。

Q：NGC 7727 中的超大質量黑洞相距多遠？



答：NGC 7727 中的超大質量黑洞相距約 1600 光年。

Q：超大質量黑洞最終會合併成一個嗎？



答：是的，科學家預測NGC 7727中的超大質量黑洞將在大約250億年內合併，形成更大質量的黑洞。

Q：塵埃落定後，NGC 7727 會發生什麼事？



答：碰撞結束後，NGC 7727 將轉變為一個由較老恆星組成的橢圓星系，幾乎沒有恆星形成。

Q：NGC 7727 的影像是用什麼儀器拍攝的？



答：NGC 7727 的圖像是使用安裝在雙子座南望遠鏡上的雙子座多目標攝譜儀 (GMOS) 捕捉的。