快速檢測猴痘病毒的新型即時檢測方法

發表在《刺胳針微生物》上的一項概念驗證研究介紹了一種有前景的即時檢測方法，用於快速檢測猴痘病毒 (MPXV)。 來自澳洲的研究人員開發了基於等溫擴增和 CRISPR-Cas 技術的檢測方法。 憑藉其高靈敏度和特異性，與黃金標準定量聚合酶鏈反應 (qPCR) 測定相比，此測定法表現良好。

猴痘是一種由 MPXV（一種大型雙股 DNA 病毒）引起的人畜共通傳染病。 雖然主要在男男性行為者中報告，但在婦女和嬰兒中也觀察到病例。 由於猴痘突然出現、傳播迅速且缺乏疫苗功效訊息，世界衛生組織（WHO）於2022年2023月至XNUMX年XNUMX月期間宣布猴痘為突發公共衛生事件。

目前，MPXV 檢測的黃金標準診斷方法是 qPCR，它需要專門的設備和經過訓練的人員。 診斷通常在專門實驗室進行，樣本採集後可能需要幾天才能獲得結果，特別是在資源匱乏的環境中。

在這項研究中，研究人員開發了一種名為「MPXV-CRISPR」的即時檢測方法，用於快速檢測 MPXV。 此檢測方法包括從臨床樣本中提取基因組 DNA (gDNA)，然後使用 CRISPR-Cas12a 介導的 DNA 切割進行擴增和檢測。 可以使用基於螢光的橫向流動條帶方法讀出它。

與 qPCR 檢測以及一組病毒和細菌病原體相比，此檢測的臨床敏感性為 100%，特異性為 99.3%。 側流讀數對 MPXV 的敏感度為 100%，特異性為 98.6%，與其他病毒沒有交叉反應。

MPXV-CRISPR 檢測可能是在資源匱乏的環境中快速診斷 MPXV 的寶貴工具。 它可以在大約 45 分鐘內完成，提供快速、準確的結果。 建議進一步研究以擴大檢測所針對的循環 MPXV 譜系的範圍。

來源：

–《柳葉刀微生物》：“使用 CRISPR-Cas12a 介導的檢測快速檢測猴痘病毒：實驗室驗證和評估研究”

– 定義： 猴痘病毒 (MPXV)：一種大型雙股 DNA 病毒，可引起猴痘，猴痘是一種影響人類和動物的人畜共通傳染病。 MPXV-CRISPR：一種基於等溫擴增和 CRISPR-Cas 技術的快速檢測 MPXV 的即時檢測方法。 護理點檢測：一種診斷測試，設計為在患者所在位置進行，無需專門的實驗室設備或經過培訓的人員即可快速提供結果。 等溫擴增：一種在恆溫下擴增核酸的方法，無需熱循環儀。 CRISPR-Cas 技術：一種基因編輯工具，利用 CRISPR RNA (crRNA) 和 CRISPR 相關 (Cas) 蛋白針對特定 DNA 序列進行切割和修飾。