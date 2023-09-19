氣體在星系呼吸中的重要性

氣體在星系的生命週期中扮演著至關重要的角色。 雖然恆星和星系長期以來一直是天文觀測的焦點，但直到最近，研究人員才能夠看到並更好地理解氣體對這些宇宙結構的形成和演化的重大影響。

「氣體」一詞是指存在於星系之間的星際介質，以及緊密圍繞星系的環繞星系氣體。 天文學家使用這些術語來描述不同的氣體區域，但它們之間沒有嚴格的界限。

天文學家已經開始解開星系、星系周圍介質和星系間介質之間複雜的氣體流動。 這種流動在調節恆星形成中起著至關重要的作用，因為持續的氣體呼吸對於新恆星的誕生至關重要。 當這種流動停止時，恆星的形成也會停止。

星系呼吸的過程涉及恆星、引力以及氣體的溫度和密度之間的相互作用。 當宇宙形成時，氣體在星系內聚集並誕生了恆星。 當恆星死亡時，它們會將氣體排放回周圍的空間，這些空間最初是熱的且擴散的。 然而，當氣體離開星系時，它會冷卻並且密度會增加。 這使得重力將氣體吸回星系，在那裡它可以坍縮並形成新的恆星。

自 1960 年代以來，天文學家已經成功地利用來自遙遠類星體的光來觀察氣體進出星系的流動。 他們發現，靠近星系的環河氣體具有較高的金屬豐度，顯示這是氣體被恆星排出的結果。 環星系介質中的氣體也作為星系中恆星形成的燃料來源。

大規模調查顯示，環星系介質中的氣體密度比星系際介質中的氣體密度高出1,000倍。 這種氣體的溫度範圍為 10,000 到 1 萬開爾文，使其比星際氣體更熱或更冷。 然而，由於訊號與來自星系本身的訊號重疊，研究流入的氣體具有挑戰性。

氣體流出的原因較容易觀察，但仍不確定。 這可能是超新星、恆星風甚至黑洞回饋的結果。 儘管如此，無論具體原因為何，氣體流動最終都會停止，導致星系中恆星形成的終止。 一旦星系變得靜止，它就不會再形成恆星，並且會呈現紅色。

儘管關於銀河呼吸還有很多東西需要了解，但模擬為天文學家提供了有用的見解。 例如，FIRE 模擬模擬了數十億年來星系的形成和演化，使研究人員能夠視覺化進出這些宇宙結構的氣體流動。

總之，氣體是星系呼吸過程中的重要組成部分。 了解氣體在恆星形成和星系生命週期中的作用對於理解恆星、行星甚至生命本身的起源至關重要。

來源：

– Tumlinson, J. 等人「銀河系質量星系的環繞星系介質」（2017）