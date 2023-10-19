新行星的誕生：在遙遠恆星系統中偵測到行星碰撞的證據

天文學家有可能探測到遙遠恆星系統中兩顆巨行星大規模碰撞的後果。 如果這次碰撞得到證實，將提供一個獨特的機會來見證新行星的誕生並深入了解行星形成的過程。

2021 年 21 月，天文學家觀察到一顆名為 ASASSN-4qj 的普通類日恆星出現了不尋常的閃爍和變暗現象。 雖然這些現象並不罕見，通常歸因於恆星和地球之間通過的物質，但一位名叫Arttu Sainio 的業餘天文學家指出，在恆星發生前兩年半，恆星發出的紅外光增加了約XNUMX%。調光事件。

根據這些觀察結果，研究人員提出，閃爍和變暗可以用兩顆行星之間的災難性碰撞來解釋。 這種性質的巨大撞擊被認為在行星形成的最後階段很常見，並且可以顯著影響系統中行星的大小、組成和軌道。

碰撞會釋放出巨大的能量，產生比原始行星大數百倍的熾熱發光物質。 美國太空總署的 WISE 太空望遠鏡觀察到，這個膨脹的行星體在數百萬年的時間裡逐漸冷卻和收縮，有可能形成一顆全新的行星。

撞擊還會產生大量碎片，其中一些會蒸發並凝結成冰和岩石晶體。 這些羽流可能在 ASASSN-21qj 和地球之間穿過，導致恆星不穩定的變暗。

如果這些事件的解釋是正確的，研究這個恆星系統可以為行星形成機制提供有價值的見解。 根據迄今為止進行的有限觀測，研究人員推斷，碰撞的行星質量是地球的數倍，其大小可能與天王星和海王星相當。 此外，撞擊後屍體的溫度估計約為 700°C，表明存在低沸點元素，例如水。

這項發現為了解行星碰撞和新世界的誕生打開了一扇新視窗。 透過研究此類事件的後果，科學家可以揭示有關塑造我們宇宙的過程的重要資訊。

來源：

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– [來源 2 – 來源 2 的標題]