銀河考古計畫揭示仙女座星系的暴力歷史

一個國際天文物理學家團隊最近進行的一項銀河考古計畫揭示了仙女座星系的暴力和戲劇性歷史，仙女座星係是距離我們銀河系最近的大型星系。 透過分析仙女座星系恆星的化學成分，研究人員得以重建它的過去。 他們發現了豐富的元素，包括行星狀星雲和紅巨星，顯示了湍流的形成過程。 事實上，團隊認為仙女座的形成比銀河系的形成更混亂。

研究人員提出，仙女座星系經歷了一次強烈的恆星形成，為銀河系奠定了基礎，隨後在2億至4.5億年前出現了第二次恆星誕生期。 第二次星暴期很可能是由「濕合併」引發的，即仙女座星系與另一個富含氣體的星系碰撞並合併。 這次合併中氣體的流入進一步推動了恆星的形成。

研究團隊也發現證據顯示仙女座星系過去曾與其他星系發生碰撞合併。 透過檢查仙女座星系中恆星的化學成分，他們在其圓盤成分中發現了兩個不同的特徵。 其中一組恆星的氧含量是鐵的十倍，另一組恆星的兩個元素含量相似。 這項有價值的發現揭示了所暗示的碰撞的性質及其對仙女座星系群的影響。

銀河考古計畫不僅深入了解仙女座的過去，也暗示了它動盪的未來。 銀河系和仙女座星系目前正處於碰撞過程中，預計將在大約 4.5 億年後發生碰撞。 這次碰撞將導致兩個星系發生重大轉變，消除它們獨特的旋臂。 恆星群體，包括我們自己的太陽系，將倖存下來，但將被拋入圍繞新銀河中心的新軌道。

該團隊的發現有助於對宇宙中化學元素的起源進行更廣泛的研究。 使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡等先進望遠鏡進行的進一步研究將繼續探索仙女座星系，並對其歷史和起源有更深入的了解。

來源：

——《天體物理學雜誌快報》