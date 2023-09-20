太空人在國際太空站上完成任務

目前有十名居民居住在國際太空站（ISS）上，該太空站是太空探索國際合作的研究實驗室和航太港。 三名新船員於 19 月 XNUMX 日抵達，並已開始適應失重狀態的生活。

NASA 的 Loral O'Hara 和 Roscosmos 的 Nikolai Chub 都是首次進入軌道居民，他們已經承擔了各種維護任務。 奧哈拉處理水樣本以評估太空站的水質，而查布則參與了一項評估心血管和呼吸功能的實驗。

兩名新機組人員與俄羅斯聯邦太空總署的飛行工程師 Oleg Kononenko 一起乘坐聯盟號 MS-24 太空船前往國際太空站。 科諾年科每天花一部分時間從聯盟號轉運貨物並適應太空站上的生活。

為了準備27 月23 日的出發，美國國家航空暨太空總署(NASA) 太空人弗蘭克·魯比奧(Frank Rubio)、俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos) 指揮官謝爾蓋·普羅科皮耶夫(Sergey Prokopyev ) 和飛行工程師德米特里·彼得林(Dmitri Petelin) 花時間熟悉軌道上的生活，並完成聯盟號MS-XNUMX 太空船手動控制下降的訓練。

69月抵達的Expedia XNUMX其他船員已經適應了自己的日常生活，並積極投入到各項任務中。 NASA 的 Jasmin Moghbeli 收集了血壓數據，ESA 的 Andreas Mogensen 測試了一種新的照明系統，以幫助維持晝夜節律，JAXA 的 Satoshi Furukawa 對內部球形攝影機執行維護任務，Roscosmos 的 Konstantin Borisov 專注於軌道管道任務。

國際太空站的機組人員繼續完成分配的任務，為科學研究和太空研究做出貢獻。

來源：

國際空間站

美國航空航天局

俄羅斯航天局

歐洲航天局

日本航天探索局