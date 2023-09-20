超大望遠鏡：解開宇宙的秘密

智利阿塔卡馬沙漠的超大望遠鏡（ELT）目前正在建設中，其雄心勃勃的目標是建造有史以來最大的望遠鏡。 ELT 的主鏡直徑為 39 米，略小於巴黎標誌性的凱旋門，主結構重達 3700 噸，旨在徹底改變我們對宇宙的理解。

ELT 的核心是一個名為 MICADO（用於深度觀察的多自適應光學成像相機）的先進成像儀。 MICADO 由巴黎天文台空間和天體物理儀器研究實驗室 (LESIA) 開發，將使 ELT 能夠捕捉遙遠星系、單個恆星的詳細圖像，甚至有助於尋找太陽系之外的系外行星。

地面觀測面臨的挑戰之一是地球大氣層的湍流，這會降低影像的品質。 為了彌補這一點，ELT 採用了自適應光學系統。 LESIA 的 Yann Clenet 解釋說，該系統使用感測器測量光的變形，然後使用校正光學元件（帶有執行器的鏡子）來提高影像品質。 強大的電腦決定發送到鏡像的命令，確保最佳效能。

ELT 的五鏡配置將為天文學家的觀測提供前所未有的銳利度和清晰度。 憑藉其巨大的規模和創新技術，ELT 有望解開對宇宙奧秘的新見解，並擴展我們對宇宙的認識。

來源：

– 歐洲南方天文台（ESO）

– 位於默東的巴黎天文台空間與天文物理儀器研究實驗室 (LESIA)

定義：

– 用於深度觀測的多自適應光學成像相機（MICADO）：為極大望遠鏡開發的先進成像儀

– 系外行星：存在於我們太陽系之外的行星

– 自適應光學：一種透過測量和校正光的變形來補償地面觀測中的大氣湍流的技術