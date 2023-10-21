詹姆斯韋伯太空望遠鏡觀測柯伊伯帶的矮行星

天文學家利用詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）對位於柯伊伯帶的三顆矮行星進行了重要觀測。 使用韋伯近紅外光譜儀 (NIRSpec) 獲得的數據對矮行星——塞德娜 (Sedna)、共工 (Gonggong) 和誇奧爾 (Quaoar) 進行了研究。 這些觀測結果讓人們深入了解它們的軌道和組成，包括輕質碳氫化合物和複雜有機分子的存在，這些分子被認為是甲烷暴露的結果。

柯伊伯帶是太陽系外緣的一個區域，充滿了許多冰冷的物體。 對柯伊伯帶天體（KBO），也稱為跨海王星天體（TNO）的研究徹底改變了我們對太陽系歷史的理解。 透過研究柯伊伯帶天體的分佈和特徵，科學家深入了解了塑造太陽系的引力流，並揭示了行星遷移的動態歷史。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡對柯伊伯帶矮行星的觀測標誌著我們在探索外太陽系方面向前邁出了重要一步。 由北亞利桑那大學約書亞埃默里教授領導的國際天文學家團隊對這些遙遠天體的組成和行為有了新的認識。 這些研究結果詳細記錄在《伊卡洛斯》雜誌審查發表的預印本論文中，為正在進行的柯伊伯帶研究提供了寶貴的資訊。

雖然我們對跨海王星區域和柯伊伯帶的了解仍然有限，但航海家 2 號和新視野號等任務已經為我們的了解做出了貢獻。 然而，詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的發射引起了天文學家的巨大興奮。 它的紅外線成像能力有可能揭示進一步的發現，並提供對外太陽系及其天體的更深入的了解。

來源：

– 詹姆斯韋伯太空望遠鏡：https://www.jwst.nasa.gov/

– 柯伊伯帶：NASA Science，「柯伊伯帶」：https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

– 跨海王星天體 (TNO)：NASA 太陽系探索，「跨海王星天體 (TNO)」：https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/深入/