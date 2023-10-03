探索宇宙黑暗時代：美國太空總署和伯克利實驗室啟動雄心勃勃的月球實驗

由NASA 資助的計畫Lusee-Night（月球表面電磁實驗之夜）計劃於2025 年在月球背面啟動一項開創性的實驗。Lusee-Night 與多個美國實驗室合作，旨在尋找來自月球背面的古代無線電訊號。14億 多年前的宇宙黑暗時代。

黑暗時代是指大爆炸後第一批恆星和星系開始形成的時期。 該計畫的主要合作夥伴勞倫斯伯克利國家實驗室（Berkeley Lab）宣布，該實驗的初始任務將持續 18 個月。 該實驗預計將為宇宙提供重要的見解。

私人組織螢火蟲航空航太公司將把實驗運送到月球。 該計畫是美國太空總署、能源部、柏克萊實驗室、布魯克海文國家實驗室、加州大學柏克萊分校和明尼蘇達大學之間的合作計畫。

伯克利實驗室目前正在建造實驗天線，該天線將嘗試探測古代無線電波。 月球背面提供了一個原始的、無線電安靜的環境，非常適合捕捉這些訊號。 月球充當盾牌，阻擋來自地球的無線電波，透過在月球夜間進行實驗，可以進一步消除來自太陽的干擾。

月球表面的挑戰性條件為實驗帶來了額外的障礙。 農曆白天的極端溫度範圍為華氏 -280 度到 250 度。 此外，由於月球的背面從未面向地球，因此與實驗的直接通訊是不可能的。 相反，Lusee-Night 收集的所有資料將透過頭頂上空的中繼衛星傳輸。

該實驗將重點關注 0.5 至 50 兆赫之間的頻率，但預計未來將需要更靈敏的實驗來檢測來自黑暗時代的微弱訊號。 儘管存在技術挑戰，Lusee-Night 仍然代表著探索未知領域和做出突破性天文發現的令人興奮的努力。

來源：

– 勞倫斯伯克利國家實驗室（伯克利實驗室）

–美國宇航局

定義：

– 黑暗時代：大爆炸後第一批恆星和星系開始形成的時期。

– 月球表面電磁實驗之夜（Lusee-Night）：一項由美國太空總署資助的實驗，旨在探測月球背面來自宇宙黑暗時代的古代無線電訊號。

– Firefly Aerospace：參與將 Lusee-Night 實驗送到月球的私人組織。