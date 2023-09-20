法國東部意外發現大量氫礦藏

在法國東部小鎮福爾施維萊 (Folschviller) 的郊區，三個不起眼的棚屋引起了科學家、記者和公眾的極大關注。 這些棚屋位於最初於 2006 年鑽探的鑽孔上方，現在裝有名為 SysMoG 的氣體測量系統。 SysMoG 最初是為了探測地下甲烷濃度而設計的，但在勘探過程中卻意外發現了高濃度的氫氣。

在1,100公尺深處，溶氫濃度達14%，在90公尺深度可達3,000%。 這些非凡的發現表明，包括 Folschviller 在內的洛林地區可能蘊藏著世界上已知最大的氫礦藏之一，估計蘊藏著 46 萬噸白氫。

這些氫沉積物的發現是 Regalor 計畫的意外成果，該計畫旨在研究洛林地區甲烷生產的可行性。 該項目還試圖檢查其他氣體的存在。 2004 年洛林停止煤炭生產後，Francaise de L'Energie 提議從該地區的煤田提取甲烷。 地區政府聘請了 Laboratoire GeoRessources 的專業知識來確定該專案的可行性，從而與法國-瑞士公司 Solexperts 合作開發了 SysMoG。

SysMoG 配備了專利探頭，可下潛至 1,500 公尺深度。 透過使用膜將氣體與水分離，探針能夠提取氣體以進行表面分析。 以前，由於地下氣體的存在，需要將水帶到地表並對其進行脫氣。

鑽孔的初步測量顯示，99 公尺深處溶解的氣體 600% 是甲烷，其中 1% 是氫氣。 然而，隨著團隊的深入，他們觀察到氫濃度持續增加。 在鑽孔底部，氫氣約佔溶解氣體的 20%。

為了進一步研究氫氣濃度，研究人員計劃測量其他三個類似深度的鑽孔。 如果氫濃度橫向保持在較高水平，下一步需要鑽一個 3,000 公尺的鑽孔，以驗證氫濃度如何隨深度變化。 這項努力也將確定氫是否以溶解形式或氣態形式存在。

這些氫沉積物的發現可能對清潔能源的未來產生深遠的影響。 氫因其淨零排放的潛力而被譽為重要的燃料候選者，洛林地區豐富的「白氫」可以極大地促進全球向清潔能源的過渡。

定義：

– SysMoG：用於測量地下氣體濃度的氣體測量系統。

– 甲烷：一種無色無味的氣體，通常與天然氣和潛在能源有關。

– 鑽孔：鑽入地下的窄孔，用於提取自然資源或進行地質研究。

– 氫氣：一種無色氣體，由於其高能量含量，可用作燃料來源。

– 洛林：法國東部的一個地區，以煤炭生產而聞名。

來源：

– Jacques Pironon，洛林大學地質資源實驗室研究主任

– Dhananjay Khadilkar，駐巴黎記者