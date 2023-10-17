風在格陵蘭島和南極冰蓋融化中的作用

加州大學歐文分校和烏特勒支大學的研究人員發現，近幾十年來格陵蘭島表面冰融化的速度不斷加快，而南極洲的融化趨勢卻相反。 在美國地球物理聯盟期刊《地球物理研究快報》上發表的一項研究中，科學家們重點研究了焚風和下降風的作用，下坡陣風使溫暖、乾燥的空氣與冰川接觸。 他們發現，與這些風有關的格陵蘭冰蓋的融化在過去10年增加了20%以上，而風對南極冰蓋的影響卻減少了32%。

研究表明，下坡風是導致這兩個地區大量表面冰融化的原因。 地表冰融化會導致徑流和冰架水力破裂，增加流入海洋的淡水流量，導致海平面上升。 然而，北半球和南半球的全球暖化行為導致格陵蘭和南極洲產生了截然不同的結果。

在格陵蘭島，風力驅動的地表融化因島嶼變暖而加劇，光是陽光就足以融化冰。 風力驅動的融化增加了 10%，加上地表氣溫升高，導致地表冰融化總量增加了 34%。 作者將此結果部分歸因於全球暖化對北大西洋濤動的影響，北大西洋濤動為格陵蘭島和其他北極地區帶來了暖空氣。

相反，自 15 年以來，南極表面融化總量減少了約 2000%。然而，減少的主要原因是南極半島下坡風力產生的融化量減少了 32%，那裡兩個脆弱的冰架已經崩塌。 1980 年代發現的南極平流層臭氧洞持續恢復，暫時有助於使地表免受進一步融化的影響。

研究人員強調了監測和模擬格陵蘭島和南極洲冰融化以及研究氣候變遷背景下風與冰之間關係的重要性。 他們希望這項研究將有助於加強氣候科學中使用的地球系統模型。

這項研究由加州大學歐文分校和烏得勒支大學的研究人員進行，並獲得了美國能源部、美國國家科學基金會和荷蘭科學研究組織的資助。

資料來源：加州大學歐文分校和烏特勒支大學