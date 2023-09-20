史前掠食者：在魚化石中發現的菊石

科學家在檢查保存完好的菊石和與它一起發現的魚化石時取得了非凡的發現。 這一令人驚訝的發現表明，這條魚實際上吞下了巨大的菊石，這是以前從未觀察到的情況。 菊石是一種數百萬年前滅絕的頭足類動物，可能導致魚類淹死或堵塞其消化道，從而給捕食者帶來致命的後果。

該化石於 1977 年在德國發現，現收藏於斯圖加特國家自然史博物館。 博物館的兩名研究人員塞繆爾·庫珀和艾琳·麥克斯韋最近在《地質雜誌》上發表了一篇論文，描述了這種魚及其消耗的菊石。 這種魚名為 Pachycormus macropterus，屬於一種已滅絕的海洋鰭魚，稱為 Pachycormids。 這些魚的尺寸從小到大可達 50 英尺。 雖然厚蟲類的飲食尚不完全清楚，但研究人員發現證據顯示它們主要以軟體頭足類和較小的魚類為食。

體內含有菊石的魚類的發現具有重要意義，因為它提供了對厚蟲類的攝食行為和飲食的深入了解。 它確定這些魚偶爾會吃無殼頭足類動物，這與先前關於它們飲食的假設相矛盾。 阿拉巴馬大學博物館古生物學館長阿迪爾·克洛普梅克表示，這項發現非常引人注目，有助於更準確地重建古代食物網。

菊石在魚體內的位置以及某些表明已分解的骨頭的缺失，有力地支持了魚在活著時吞下菊石的理論。 雖然先前有證據表明魚類意外地吃掉了小型菊石幼蟲，但這項新發現表明，吞下整個菊石並非偶然。

這一不尋常的化石發現提供了有關古代海洋生態系統的寶貴信息，並揭示了史前海洋掠食者的飲食習慣。 它展示了數百萬年前物種之間存在的複雜相互作用和動態，並進一步推動了我們對史前生命的理解。

來源：

– 塞繆爾·庫珀和艾琳·麥克斯韋。 “來自德國南部晚侏羅世（早提通世）波西多尼亞頁岩的已滅絕魚類 Pachycormus（Pachycormidae：Actinopterygii）捕食菊石的證據。” 地質雜誌，2021。

– 阿拉巴馬大學博物館。