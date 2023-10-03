雌性動物可能會根據其他更有經驗的雌性的選擇來了解配偶偏好

一項新的研究表明，雌性動物可以透過觀察更有經驗的雌性動物的選擇來推斷雄性動物的吸引力。 研究人員提出了一個數學模型，在這個模型中，年輕女性學會偏愛那些使成功男性有別於其他人的特質。 女性可能不會簡單地模仿同齡人，而是學會偏愛稀有特徵。

現有的女性擇偶偏好理論並不能完全解釋自然界中的各種特徵和偏好。 這個新模型為性選擇如何發揮作用提供了新的視角。 透過學習偏好成功男性最稀有的特質，女性的偏好會導致稀有的男性特質在世代中變得更加普遍。

這種機制有助於維持男性特徵的變異，並防止單一有吸引力的特徵在競爭中勝過其他特徵。 這與自然界性選擇的幾個特徵是一致的，例如快速的演化變化以及男性特徵和女性偏好的持續變化。

研究人員認為，動物在許多情況下都會利用社會資訊做出決定，而推斷潛在配偶的吸引力可能是這種普遍趨勢的延伸。 這項研究強調了在研究性選擇時考慮女性擇偶背景的重要性。

資源：

DuVal EH、Fitzpatrick CL、Hobson EA、Servedio MR (2023) 推論吸引力：一種通用的性選擇機制，可以隨著時間的推移保持性狀和偏好的變化。 PLoS 生物學（2023）。 DOI：10.1371/journal.pbio.3002269