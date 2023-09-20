天文物理學家發現超大質量黑洞的快速消耗速度

西北大學領導的一項開創性研究挑戰了先前關於超大質量黑洞進食習慣的看法。 與這些黑洞緩慢消耗物質的觀點相反，新的高清 3D 模擬表明它們實際上具有更快的消耗速度。

研究表明，旋轉的黑洞扭曲了它們周圍的時空，導致被稱為吸積盤的氣體漩渦被撕裂。 這個過程創造了內部子盤和外部子盤，黑洞首先消耗內部子盤。 然後，來自外子盤的碎片向內傾瀉而下，填補被消耗的內環留下的空隙，啟動另一個消耗週期。 這項新研究表明，進食和補充食物的過程發生得驚人地快，只需要幾個月的時間。

超大質量黑洞的快速消耗週期可以解釋夜空中某些物體（例如類星體）的不穩定行為。 類星體以突然爆發然後毫無解釋地消失而聞名。 研究表明，在這些物體中觀察到的亮度的劇烈變化可能是吸積盤內部區域的破壞和補充的結果。

先前關於吸積盤的理論一直難以解釋它們的間歇性亮度和突然變暗。 氣體和粒子在與黑洞自旋相同的平面和方向上繞著黑洞運行的假設過於簡化了它們的行為。 然而，新的模擬表明，黑洞周圍的區域是高度混亂和動盪的。

模擬考慮了氣體動力學、磁學和廣義相對論，並強調了參考系拖曳的影響。 旋轉的黑洞拖曳它們周圍的空間，導致圓盤不同部分的氣體發生碰撞並被驅使更靠近黑洞。 這種碰撞會產生明亮的衝擊，將物質推向黑洞。

隨著吸積盤的扭曲變得更加明顯，最裡面的區域開始與吸積盤的其餘部分分離並獨立擺動。 這導致內部和外部子盤的撕裂和分裂，引發進食狂潮。 外盤中的物質會級聯到內盤上，將其推近黑洞以供消耗。 然後，黑洞的引力從外部吸引氣體來補充先前空的內部區域。

這種對超大質量黑洞快速消耗速度的新認識可能有助於了解類星體外觀變化的神秘現象。 這些類星體在相對較短的時間內在亮態和暗態之間切換。 經典理論很難解釋在這些物體中觀察到的亮度的快速消失和重新填充。

西北大學進行的這項研究揭示了超大質量黑洞及其吸積盤的複雜動力學，挑戰了先前的假設，並提供了對宇宙最極端物體的更深入的理解。

來源：

– 西北大學研究