美國食品藥物管理局 (FDA) 最近決定快速批准用於治療阿茲海默症的抗精神病藥物 brexpiprmaze (Rexulti)，這項決定引發了爭議。 儘管該藥物的臨床益處微乎其微，而且死亡風險增加，但人們仍對 FDA 的審批標準以及商業利益對患者權益團體的影響表示擔憂。

對 Rexulti 的危害與效益平衡的調查提出了嚴重的問題。 該藥物在測試過程中並未表現出顯著的治療效果，並且發現與死亡風險增加有關。 然而，Rexulti 已成為 FDA 批准的第一個用於治療老年癡呆症患者躁動的抗精神病藥物。

圍繞這一決定的主要擔憂之一是它可能為製藥公司帶來的經濟利益。 Rexulti 的製造商 Otsuka 和 Lundbeck 的成本約為每月 1,400 美元，預計年銷售額將增加 1 億美元。 調查記者羅伯特惠特克 (Robert Whitaker) 在《英國醫學雜誌》(BMJ) 最近發表的一篇論文中指出，這種藥物的危害與效益平衡存在嚴重問題。

Rexulti 的批准也可能扭轉美國醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 多年來為減少養老院超說明書使用抗精神病藥物所做的努力。 該藥物帶有“黑框警告”，這是 FDA 最嚴重的警告類型，涉及死亡風險增加。 三項批准前試驗表明，服用 brexpiprmaze 的患者的死亡率是服用安慰劑的患者的四倍。

公共公民健康研究員尼娜·澤爾德斯表達了她對這一批准的擔憂，並表示“微小的好處並不能超過嚴重的安全問題。” 南加州大學的 Lon Schneider 教授也指出，brexpiprmaze 試驗的結果與先前針對阿茲海默症患者的抗精神病藥物試驗結果相似。

有人擔心FDA目前的核准標準可能低於20年前。 病患權益團體，例如老化研究聯盟和阿茲海默症研究領導者組織 (LEAD)，都支持 brexpiprmaze 的批准。 然而，值得注意的是，其中一些團體獲得了製藥公司的資助，包括那些參與 Rexulti 生產的製藥公司。

FDA 的決定引發了人們對商業利益對藥物審批的影響以及是否需要更強有力的評估流程的質疑。 CMS 為減少療養院不必要的抗精神病藥物處方而不斷做出的努力，可能與 brexpiprmaze 批准後可能進行的營銷努力不一致。

資料來源：英國醫學雜誌