FCC 要求衛星星座與天文學家協調以最大程度地減少干擾

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 更新了兩家衛星星座營運商 Iceye 和 Planet 的許可證，要求他們與天文學家合作，減輕其衛星可能對地面天文學產生的影響。 Iceye 在其星座中添加了 XNUMX 顆衛星，而 Planet 則添加了 XNUMX 顆即將推出的 Pelican 高解析度成像衛星。 兩家公司現在都需要與美國國家科學基金會（NSF）協調，以達成雙方都能接受的協議，以盡量減少衛星對地面光學天文學的影響。

最近達成的協議是在 FCC 對 SpaceX 的要求之後達成的，SpaceX 自願與 NSF 制定了一項協調協議，以解決對其星鏈星座對天文學影響的擔憂。 雖然像冰眼和行星這樣的單一星座不會構成重大風險，但天文學家擔心多個大型星座的整體影響可能會幹擾天文觀測。

天文學家一直在積極與 SpaceX 和其他公司合作，降低包括 Starlink 在內的衛星的亮度，以盡量減少對天文學的影響。 目標是確保衛星星座的亮度不超過 7 級。NSF 也正在與 OneWeb 和 Amazon 就其星座制定協調協議。 OneWeb 協議已經完成，而與亞馬遜 Kuiper constellation 的討論已進入最後階段。

天文學家讚揚美國聯邦通訊委員會解決了他們的擔憂，並對衛星公司減輕乾擾所做的努力表示讚賞。 衛星星座和天文學界之間的這種合作將在未來的系統中繼續下去，包括 OneWeb 等公司計畫的第二代星座。

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