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NASA 的 Psyche 任務成功發射，凸顯發射提供者之間的競爭

By薇琪斯塔夫羅普盧

十月六日
NASA 的 Psyche 任務成功發射，凸顯發射提供者之間的競爭

NASA 備受期待的 Psyche 任務成功從佛羅裡達州甘迺迪太空中心的 39A 發射台升空，緩解了先前對延誤的擔憂。 該任務由 SpaceX 獵鷹重型火箭發射，旨在探索富含金屬的小行星 Psyche，以深入了解岩石行星的形成。

除了研究小行星外，太空船還搭載了深空光通訊技術演示，旨在利用光通訊取代傳統的射頻通訊來增強通訊頻寬。

寬 279 公里的普賽克小行星是獨一無二的，因為它將是有史以來第一顆被探索的金屬級小行星。 該太空船將進入調試階段，並於 2026 年接受來自火星的重力輔助，最終於 2029 年到達小行星。在接下來的幾週內，將檢查科學儀器，工程師將測試光通訊技術演示。

Psyche 任務的一個值得注意的方面是使用 SpaceX 的獵鷹重型火箭，這標誌著 NASA 的一個重要里程碑。 這是該發射器首次被委託執行美國太空總署「最複雜和最高優先級的任務」。 這項決定是經過兩年半的努力尋找昂貴的太空發射系統（SLS）的替代方案後做出的。

對 SpaceX 的依賴凸顯了西方世界發射提供者的選擇有限。 由於地緣政治衝突和供應鏈中斷等多種因素，聯合發射聯盟（ULA）等老牌供應商在推出新火箭方面面臨挑戰。 雖然 ULA 希望從 Blue Origin 獲得替代發動機，但其 Vulcan 火箭面臨嚴重的延誤。 隨著 Vega-C 的停飛和阿麗亞娜 6 號的時間表推遲，歐洲發射提供者也遇到了挫折。

隨著發射服務的選擇減少，美國太空總署對其探測器和小型衛星的選擇也在縮小。 最近發生的事件，例如 Rocket Lab XNUMX 月的發射失敗，進一步強調需要替代發射提供者，以確保 SpaceX 不會成為市場上的唯一選擇。

資料來源：此資訊是根據 The Register 的一篇文章。

By 薇琪斯塔夫羅普盧

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