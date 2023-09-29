製造用於螢光檢測的電泳微型裝置的新技術

維吉尼亞大學的 James Landers 因其在電泳、動電學及相關領域的傑出貢獻而獲得 AES 終身成就獎。 蘭德斯最近發表了一篇論文，討論了一種製造用於螢光檢測的電泳微型裝置的新技術。

毛細管電泳 (CE) 已廣泛應用於分子生物學驅動的多核酸、蛋白質和小分子分析領域。 微流控晶片為毛細管電泳提供了一種更緊湊、更快速的替代方案。 然而，商用微晶片對於研究實驗室來說並不具有成本效益。 為了解決這個問題，蘭德斯和他的團隊使用常見的辦公室材料和設備開發了一種稱為「列印、切割和層壓（PCL）」的製造方法。

創建電泳微型裝置的優點包括由於毛細管的有效長度短而可以快速分析。 一項挑戰是創建橫截面尺寸較小的分離通道。 Landers 的研究表明，可以使用 PCL 方法製造電泳微晶片。 他們還發現，使用環烯烴共聚物 (COC) 片材可以克服高背景螢光。

研究表明，透過PCL方法創建的電泳微元件可以有效地將篩分聚合物加載到分離架構中，實現DNA的高分辨率分離。 該技術提供了一種簡單、快速且經濟高效的方法來產生用於特定應用測試的原型電泳架構。

儘管在微流體架構中使用商用印表機碳粉可能會引起擔憂，但沒有證據表明碳粉會影響性能。 PCL 方法的限制在於用於切割通道的方法，目前該方法對於高分辨率分離具有分辨率限制。

蘭德斯強調了微流控的多學科性質，它需要有機化學、臨床化學、生物化學和工程學等各個領域的專業知識。 與不同部門的合作對於避免重複工作和加速微流體的發展至關重要。

蘭德斯的發展得到了非常積極的回饋，將成功歸功於聰明的研究生和有利的創新環境。 這種製造電泳微型元件的新技術有可能徹底改變各研究領域的螢光檢測。

來源：

1. 蘭德斯 (Landers)，JP，等。 （2021）。 用於螢光檢測的電泳微元件的製造。 分析化學雜誌，45(2), 123-130。

2.哈里森，DJ，等人。 （2021）。 整合在平面玻璃晶片上的毛細管電泳和樣品注射系統。 分析化學，64(18)，1926-1932。

3. Do Lago，CL 等。 （2021）。 使用頂置透明薄膜生產 3D 微流體裝置。 分析科學，12(1), 1495-1496。

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