FAA 提出減少太空碎片新規則，SpaceX 發射 22 顆衛星

SpaceX 成功將其星鏈「星座」的 22 顆衛星發射到近地軌道。 這些衛星由佛羅裡達州卡納維爾角太空部隊站的獵鷹 9 號火箭送入太空。 火箭第一級助推器成功降落在海上的一艘駁船上。 此次任務是第一級助推器的第 17 次飛行，此前該助推器曾發射過包括 GPS 和星鏈任務在內的各種有效載荷。

這次發射後不久，美國聯邦航空管理局（FAA）宣布了一項擬議規則，旨在限製商業太空飛行中軌道碎片的增長。 美國聯邦航空局的目標是最大限度地減少與太空船和衛星相撞的風險，並促進永續的太空環境。 軌道碎片對載人航太和通訊和天氣監測等衛星服務構成威脅。

擬議的規則將要求像 SpaceX 這樣的公司以五種方式之一處置其火箭的上級。 他們需要進行受控進入，將上級移動到不太擁擠的儲存或墓地軌道，將其送入地球逃逸軌道，透過主動碎片清除在五年內清除碎片，或進行不受控制的大氣處置。 美國聯邦航空局旨在透過限制上層失控的再入來減輕地面和飛行中人員的風險。

美國聯邦航空局提議的規則與美國政府自身的太空任務軌道碎片減緩做法一致。 它將很快在聯邦公報上公佈，並啟動為期 90 天的公眾審查期。 截至 23,000 月，有超過 XNUMX 個大於約 XNUMX 英吋的軌道物體。 在雪山發現 SpaceX 碎片以及 XNUMX 月無人駕駛火箭爆炸導致碎片掉落在一座小城市附近等事件凸顯了負責任地處理空間碎片的必要性。

來源：

– UPI：[來源]

– 衛報：[來源]