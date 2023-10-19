探索創新中介在塑造人工智慧工程生物學未來中的作用

AMBS 曼徹斯特創新研究所(MIoIR) 的研究人員最近進行了一項題為「數位技術、永續性和治理融合的創新中介：人工智慧工程生物學的案例研究」的研究，該研究探討了人工智慧驅動的工程生物學的重要角色創新中介對創新生態系的影響。

該研究重點關注人工智慧工程生物學（AI-EB）這一新興領域及其在數位時代的影響。 這種技術的融合不僅引發了科學問題，也引發了倫理、社會和經濟問題。 為了解決這些複雜的問題，研究人員與深入參與 AI-EB 創新領域的各個利害關係人進行了接觸。

這項研究的核心是探討創新中介機構（創新生態系統中的關鍵參與者）如何在考慮經濟目標的同時考慮社會和環境目標。 雖然負責任的創新指南鼓勵這種平衡，但研究結果表明，工程生物學領域的創新中介機構傾向於優先考慮傳統的放大和商業化方法。

該研究預計將對創新中介機構的發展和 AI-EB 領域的研究管理產生重大影響。 作者認為，除了商業化之外，考慮 AI-EB 的社會和環境影響的整體方法對於充分利用這項新興技術的潛力至關重要。

這項研究揭示了創新中介在塑造人工智慧工程生物學的未來方面的重要性。 它強調需要採取認真的方法來平衡經濟、社會和環境因素，以便最大限度地發揮這項變革性技術的優勢。

資料來源：Claire Holland 等人，數位技術、永續性和治理融合的創新中介：人工智慧支援的工程生物學案例研究，Technovation (2023)。 DOI：10.1016/j.technovation.2023.102875（曼徹斯特大學）