昆蟲化石實驗揭示了真實的色彩

來自南京大學、中國科學院和科克大學學院的一組研究人員開發了一種技術，可以估計一些昆蟲化石的顏色。 先前的研究表明，除了保存在琥珀中的昆蟲之外，很難確定昆蟲化石的真實顏色。 這些化石通常是單色的，並具有獨特的灰色圖案。 在最近發表在《英國皇家學會學報 B》上的研究中，該團隊描述了他們的方法和發現。

為了估計顏色模式，研究人員將外觀相似的現代昆蟲與他們之前獲得的化石樣本進行了比較。 這些現代昆蟲被包裹在鋁箔中，並在 200° 至 500°C 的溫度下烘烤，進行模擬化石化。然後研究小組使用掃描電子顯微鏡檢查了這些樣本，並將其與化石樣本進行了比較。

他們的發現表明，烘烤樣本上的深色斑塊對應於富含黑色素（一種深色色素）的外骨骼區域。 這些深色斑點更耐熱，這表明它們也更耐降解。 這顯示昆蟲化石上較暗的區域可能代表古代生物的黑色素含量也較高的部分。 因此，這些較暗的區域可以為估計化石的顏色提供線索。

研究小組還觀察到，加熱昆蟲會導致一個中間階段，它們在轉變為不同圖案之前完全變黑。 這表明像他們這樣的實驗可以促進估計昆蟲化石顏色的新研究。

總之，這項研究展示了一種估計昆蟲化石顏色模式的新技術。 透過將模擬化石化的現代昆蟲與化石樣本進行比較，研究人員發現較暗的區域可能對應於古代生物黑色素含量較高的部分。 這項技術為研究昆蟲化石的顏色開闢了新途徑。

資料來源：英國皇家學會學報 B：生物科學，DOI：10.1098/rspb.2023.1333