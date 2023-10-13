系外行星和系外衛星：狀態報告

在這份狀態報告中，我們概述了系外行星和系外衛星領域的最新發展。 系外行星是存在於太陽系之外、繞其他恆星運行的行星，而係外衛星則是繞這些系外行星運行的衛星。

近年來，科學家在系外行星和系外衛星的發現和研究方面取得了重大進展。 凌日法、視向速度法等新的觀測技術在這些天體的探測中發揮了至關重要的作用。

該領域最令人興奮的進展之一是發現了潛在的宜居系外行星。 這些行星在其主恆星的宜居帶內運行，那裡的條件可能有利於液態水在表面存在。

除了系外行星之外，科學家也開始研究系外衛星。 這些衛星可能會提供額外的宜居環境，並為行星系統的形成和演化提供獨特的見解。

雖然對系外衛星的搜尋仍處於早期階段，但已經出現了一些有希望的發現。 例如，凌日方法已被用來透過凌日時間的細微變化來檢測系外行星周圍的潛在外衛星。 然而，這些檢測需要進一步確認和驗證。

了解系外行星和系外衛星的多樣性對於我們尋找太陽係以外的類地行星和生命至關重要。 觀測技術和太空任務的持續進步，例如即將推出的詹姆斯韋伯太空望遠鏡，將是擴展我們在這一領域的知識的關鍵。

總之，系外行星和系外衛星的研究是一個快速發展的領域，有著令人興奮的發現和正在進行的研究。 借助新的觀測技術和太空任務，我們越來越接近回答一個基本問題：我們在宇宙中是孤獨的嗎？

定義：

– 系外行星：存在於太陽系之外、繞著其他恆星運行的行星。

– 系外衛星：繞系外行星的衛星。

來源：

- 天文物理學、astro-ph.EP （十月13，2023）