Megamonodontium mccluskyi 的發現：來自澳洲的巨型蜘蛛化石

科學家最近發現並描述了一種新的「巨型」蜘蛛化石，它存在於 11 至 16 萬年前，位於現在的澳洲。 這種蜘蛛被命名為 Megamonodontium mccluskyi，是有史以來發現的第一個屬於 Barychelidae 家族的化石。 它與現存的Monodontium屬相似，但要大得多，從腳趾到腳趾的長度約為50毫米。

Megamonodontium mccluskyi 的發現具有重要意義，因為它填補了我們對蜘蛛進化史理解的重大空白。 澳洲只發現了數量有限的蜘蛛化石，這項新發現只是第五塊。 新南威爾斯大學的馬修·麥凱裡博士將這一發現描述為“非常重要”，因為它揭示了有關蜘蛛滅絕的新信息，並提供了對過去的見解。

該化石表明，麥克盧斯基巨齒鯊的棲息環境與其現代近親相似，後者發現於從新加坡到巴布亞紐幾內亞的潮濕森林中。 然而，澳洲大陸這群蜘蛛的滅絕恰逢該國隨著時間的推移變得更加乾旱。

Megamonodontium mccluskyi 不僅是澳洲已知最大的蜘蛛化石，也是全球第一個發現的重齒蜘蛛科化石。 這項發現表明，像 Megamonodontium mccluskyi 這樣的刷足活板門蜘蛛由於其穴居性質，通常不會作為化石保存下來。

化石的顯微研究顯示其保存狀況異常出色，使科學家能夠分析複雜的細節，例如蜘蛛爪的結構以及身體和腿部的毛髮狀剛毛。 剛毛具有多種功能，包括感測化學物質和振動、防禦和通訊。

最近發現的巨齒鯊為了解數百萬年前塑造世界的演化歷史和環境變化提供了寶貴的見解。 對此類化石的進一步研究和分析對於擴大我們對古代生態系統和曾經在其中繁衍生息的生物的了解至關重要。

來源：

– 新南威爾士大學

– 林奈學會動物學雜誌

– 澳洲博物館

– 昆士蘭博物館