人類在團隊合作挑戰中表現優於機器人嗎？ 新研究顯示合作的重要性

博士進行的一項開創性研究。 紐卡斯爾大學的學生揭示了人類和機器人在團隊任務中的動態。 研究的重點是比較由人類和人工智慧玩家組成的團隊與僅由人類玩家組成的團隊的表現。 這項研究旨在評估人類和機器人在類似於流行街機遊戲「乒乓球」的電腦挑戰中的團隊合作能力。

研究結果顯示，人類團隊的表現優於機器人玩家團隊。 據觀察，人類玩家表現出卓越的直覺，使他們能夠理解搭檔的行為並做出調整以提高團隊表現。 相反，擁有機器人玩家的團隊似乎缺乏這種競爭優勢，凸顯了人類直覺和適應性在協作環境中的重要性。

特別有趣的是，研究也探討了團隊在相互合作或競爭時是否表現較好。 令人驚訝的是，合作遊戲的團隊比參與競爭遊戲的團隊表現更好。 這項發現挑戰了人們普遍認為的競爭可以提高績效的觀點，並強調了合作和協同對於實現成功的團隊成果的顯著好處。

該研究由博士進行。 紐卡斯爾大學心理科學學院紐卡斯爾認知實驗室的學生 Laiton Hedley 和 Murray Bennett 在認知心理學領域做出了貢獻。 認知心理學專注於了解人類大腦的功能，研究思考、記憶和學習等過程。

這項開創性的研究發表在《認知科學主題》雜誌上，為人類和機器人的團隊合作技能提供了寶貴的見解。 透過強調協作相對於競爭的重要性，研究鼓勵探索新方法來提高團隊績效和優化人機互動。

資源：

Murray S. Bennett 等人，競爭與協作人機團隊中的人類表現，認知科學主題 (2023)。 DOI：10.1111/tops.12683

資料來源：紐卡斯爾大學