木星的衛星歐羅巴：新研究顯示二氧化碳源自地下海洋

最近的兩項研究利用美國太空總署詹姆斯韋伯太空望遠鏡的數據揭示了木星衛星歐羅巴冰冷表面上存在二氧化碳。 這些發現對於木衛二海洋的潛在宜居性和月球上生命的存在具有重要意義。

發表在《科學》雜誌上的兩項研究利用近紅外線波長分析了木衛二表面二氧化碳冰的分佈。 他們發現二氧化碳冰濃度最高的地區是塔拉區，該地區地形混亂，被認為是歐羅巴最年輕的地區之一。

根據分析，研究人員認為塔拉區域中存在的二氧化碳可能源自歐羅巴的地下海洋，而不是由隕石輸送或與木星磁層相互作用產生的。 這種「內生」情景表明，碳來自木衛二本身內部，並在地質時間尺度上最近才被帶到地表。

哈伯太空望遠鏡先前觀察到塔拉區存在海洋鹽，這進一步支持了二氧化碳最終起源於木衛二內海的假設。 然而，研究人員也承認，二氧化碳可能是由含碳酸鹽液體或有機化合物在表面形成的。

重要的是，這些研究對二氧化碳的外部來源（例如隕石）提出了質疑，因為塔拉地區的二氧化碳局部濃度與外源來源不一致。 這項發現表明，觀測到的二氧化碳最有可能的來源是木衛二的內源性。

在木衛二表面發現二氧化碳引發了人們對其海洋中是否存在生命的可能性的疑問。 雖然研究人員無法確定二氧化碳是否與生物過程有關，但正如我們所知，碳對於地球上的生命至關重要。 對木衛二地下海洋的進一步探索和研究對於了解其潛在的宜居性和地球以外生命的存在至關重要。

來源：

– 科學：NASA/ ESA/ CSA/ Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (康乃爾大學)； 影像處理：Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/Alyssa Pagan (STScI)

– 美國科學促進會 (AAAS) 透過 EurekAlert!