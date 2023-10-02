生物計算的興起：探索潛能與倫理考量

生物計算這一利用生物部件作為計算設備硬體的技術的出現，標誌著技術領域的革命性飛躍。 一個國際專家團隊與 DishBrain（由學會玩乒乓球遊戲的活腦細胞組成的設備）的創造者合作，敦促社會暫停、理解並負責任地利用這項新技術的力量。

生物計算的倫理維度提出了有關人類意識和生命的重要哲學問題。 在當今的技術背景下，什麼是「有意識」的概念在很大程度上仍然沒有解決。 對意識或智慧的不同描述對基於生物的智慧系統具有不同的意義。 在考慮這些系統的道德地位時，受苦的能力，而不是推理或言語，可能是一個更相關的因素。

生物計算的潛在應用超出了創建智慧機器的範圍。 例如，DishBrain 有潛力增強我們對癲癇和癡呆症等疾病的了解。 透過使用更多樣化的細胞系，未來的藥物篩選模型可以更能代表現實世界的患者，從而實現更快更好的藥物開發。

此外，生物計算對環境的影響是深遠的。 傳統的矽基運算會消耗大量能源，而人腦的運作功耗僅 20 瓦。 透過探索以能源效率聞名的生物計算替代處理任務，IT 產業可以為減少碳排放做出貢獻。

生物計算領域為技術進步開闢了新的可能性，同時提出了重要的倫理考量。 它需要仔細的檢查和負責任的方法，以確保這項技術的研究和應用符合道德和可持續。

來源：

– 原文：[來源文章]

– 皮質實驗室：[來源]

– 牛津大學：[來源]

– 新加坡國立大學：[來源]

– 默多克兒童研究所和墨爾本大學：[來源]

– 研究發表在《生物技術進展》。