ESTCube-2：愛沙尼亞的下一顆衛星有著雄心勃勃的目標

ESTCube-2 是一顆鞋盒大小的衛星，由塔爾圖大學的本科生開發和建造，很快就會搭載歐洲的 Vega VV23 運載火箭發射。 這顆小型衛星有著雄心勃勃的目標，包括對愛沙尼亞植被進行調查以及在軌道上展示「等離子煞車」技術。

等離子煞車技術也稱為電帆（E-sail），是一種探索太陽系的無推進方法。 E-sail 由 Pekka Janhunen 開發，利用靜電充電來排斥太陽風的質子，從而獲得動力。 就 ESTCube-2 而言，等離子煞車由一根長的交織鋁繫繩組成，該繫繩帶電，在電離層中產生靜電力。 這種阻力將導致衛星軌道衰減，最終導致脫軌。

等離子煞車提供了一種經濟高效且重量輕的解決方案，用於在任務結束後將衛星移出軌道。 ESTCube-2 的微繫繩設計具有冗餘電線，可降低因微隕石或其他危險而在太空中破裂的風險。

除了測試等離子煞車之外，ESTCube-2 還攜帶學生製作的微型攝影機來調查愛沙尼亞的植被和材料有效載荷，以研究大氣層頂部發現的「原子氧」的腐蝕作用。 它還包括用於業餘無線電測試的軟體定義無線電。

ESTCube-2 將成為 Vega 小型太空船任務服務的一部分，該服務是小型衛星的乘車共享服務。 它是透過歐盟委員會的在軌演示/在軌驗證計劃選出的，該計劃允許對新技術進行早期軌道測試。

該任務是 ESTCube-2 團隊八年開發工作的成果，涉及來自不同學習水平的 600 多名學生。 該衛星配備了更強大的部署電機，解決了影響其前身 ESTCube-1 的電機問題。

如果成功，ESTCube-2的等離子煞車技術將為衛星高效脫軌鋪平道路，並有助於清理近地軌道環境。 一項名為 ESTCube-LuNa 的後續任務正在設計中，旨在測試地球軌道外的 E-sail 技術用於深空推進。

來源：

– 塔爾圖大學

– 歐洲航天局 (ESA)