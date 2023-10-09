發射兩顆尖端衛星以增強地球觀測和太空技術

歐洲太空總署報告稱，成功發射了兩顆最先進的衛星：THEOS-2 和 Triton，這將大大增強我們的地球觀測能力並推進太空技術。 除了這些主要衛星之外，在同一任務中還部署了一系列輔助衛星，包括創新的立方體衛星，進一步擴大了我們對地球及其他星球的了解。

THEOS-2，即泰國地球觀測系統二號衛星，是空中巴士公司與泰國地理資訊學和太空技術發展局的合作計畫。 這顆觀測衛星是該系列中兩顆衛星中較大的一顆，將在向泰國農業部提供重要資訊方面發揮至關重要的作用。 它將提供有關水資源、天氣模式和土地利用的數據，為該國農業部門做出明智的規劃和管理決策。

Triton，以前稱為 FORMOSAT-7R，標誌著台灣太空總署 (TASA) 的一個重要里程碑。 這顆衛星將專注於收集從海面反射的訊號，以計算世界海洋上的風場。 收集到的數據將與台灣中央氣象局共享，大大提高颱風強度預報和預測其軌蹟的準確性。

THEOS-2 和 Triton 都部署在太陽同步軌道上，確保它們每天在同一時間經過相同的地球位置。 這種定位可以隨著時間的推移進行準確可靠的觀察，為各種應用提供有價值的資訊。

這項發射任務使用了歐空局的織女星運載火箭，該火箭以其將中型衛星送入近地極地軌道的能力而聞名。 除了主要衛星外，還計劃部署十顆較小的輔助衛星。 其中八顆衛星已收到確認，其餘兩顆有待確認。

這些輔助衛星包括 Proba-V 伴侶立方體衛星，它將進行全球植被觀測，為土地覆蓋和植被分析提供有價值的數據。 PRETTY（被動反射和劑量測量）立方體衛星將展示其利用從地球反射的全球導航系統訊號測量海冰和其他參數的能力。

此外，Σyndeo-1 和 Σyndeo-2 CubeSats 也搭載等離子噴射包和超靈敏磁性儀器等創新技術。 這些衛星對於測試最先進的太空技術至關重要，其中一些衛星將用於歐空局未來的 LISA 星座，用於重力波探測。

此外，愛沙尼亞對這項任務的貢獻是ESTCube-2衛星，這是一顆鞋盒大小的衛星，將調查愛沙尼亞的植被並對「電子帆」繫繩進行在軌測試，以減少空間碎片。 最後，用於地球觀測研究的先進奈米衛星系統 (ANSER) 由三顆立方體衛星組成，它們協同工作，為水體的內容提供有價值的見解，包括污染水平和有害微生物的存在。

這些新發射的衛星代表了我們監測地球各個方面的能力的重大進步，從泰國的農業規劃到台灣的颱風預報以及太空尖端技術測試。 當這些衛星開始執行任務時，它們有望擴大我們對地球和宇宙之外的了解。

定義：

1. CubeSat：具有立方體形狀設計的小型衛星，通常每邊長 10 公分。

2. 太陽同步軌道：衛星在當地同一太陽時經過地球上相同點的軌道，通常可以達到一致的觀測條件。

3. 重力波：由大質量天體加速引起的時空結構擾動，例如合併的黑洞或中子星。

來源：

– 歐洲太空總署。 （沒有可用的網址）

– 空中客車公司

– 泰國地理資訊與太空科技開發局

– 台灣太空總署