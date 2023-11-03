立方體衛星的旅程：測試登陸小行星的新方法

一年後，歐洲太空總署 (ESA) 將啟動赫拉任務，這將是第二艘探索小行星迪迪莫斯的人類太空船。 雖然 NASA 的 DART 任務先前曾撞向 Didymos 的小衛星 Dimorphos，但 Hera 的目標是調查留下的撞擊坑，並為行星防禦小行星提供線索。

作為 ESA 行星防禦計畫的一部分，Hera 的主要任務是研究 DART 任務對 Dimorphos 和 Didymos 的影響，幫助科學家更了解如何阻止小行星對地球的潛在威脅。 此外，赫拉還擔任技術演示任務，引入了一種獨特的著陸方法，稱為「魯棒彈道著陸」。

在重力極小的旋轉小行星上著陸會帶來一些挑戰。 立方體衛星、米拉尼號和尤文圖斯號各重約 12 公斤，將陪伴赫拉號並利用其儀器加強對雙小行星的研究。 這些儀器包括光譜儀、用於檢測揮發物和有機物的熱重儀、用於探測 Dimorphos 內部結構的雷達和重力儀。 相機和無線電設備也將有助於檢查過程，預計將持續六個月左右。

任務結束後，米拉尼和尤文圖斯計劃嘗試在迪莫福斯登陸。 格拉斯哥大學的主要作者 Iosto Fodde 最近發表了一篇題為「雙星小行星二級穩健彈道著陸的設計與分析」的論文，提出了一種立方體衛星成功著陸的新穎方法。

魯棒彈道著陸是指無動力下降技術。 透過採用非侵入式切比雪夫插值 (NCI) 技術，立方體衛星可以計算出可能狀態隨時間的增長率。 這有助於限制撞擊速度和角度，優化著陸軌跡。 與傳統方法相比，著陸成功率提高了 20%，著陸足跡顯著減少。

雖然像 NASA 的 OSIRIS-REx 這樣複雜且昂貴的任務強調了小行星樣本返回地球的重要性，但論文的作者強調，基本的太空船在小行星上的著陸會產生有價值的科學數據。 這些著陸可以深入了解小行星的內部結構和材料特性，同時允許進行現場測量。

隨著即將到來的赫拉任務和立方體衛星突破性的著陸嘗試，科學家和工程師對小行星探索的潛在進展感到興奮。 魯棒彈道著陸方法提高了著陸成功率，為未來的任務打開了大門，並增強了我們對這些宇宙物體的理解。

常見問題

1. 赫拉任務的目的是什麼？

Hera 任務旨在研究 NASA 的 DART 任務對小行星 Didymos 及其小衛星 Dimorphos 的影響，作為 ESA 行星防禦計畫的一部分。

2. 什麼是魯棒彈道著陸技術？

魯棒彈道著陸是指一種無動力下降方法，立方體衛星使用非侵入式切比雪夫插值（NCI）技術計算撞擊速度和角度，以優化其著陸軌跡。

3. 米蘭尼和尤文圖斯將如何為赫拉使命做出貢獻？

伴隨赫拉的立方體衛星米拉尼和尤文圖斯將利用各種儀器來加強對雙小行星的研究，包括光譜儀、熱重計、雷達、重力計、相機和無線電設備。

4. 小行星表面著陸有哪些潛在好處？

小行星表面著陸提供了有關小行星內部結構和材料特性的寶貴科學數據。 此外，現場測量可以提供對這些宇宙物體的進一步了解。

5. 魯棒彈道著陸方法有哪些改進？

與傳統方法相比，魯棒彈道著陸技術將著陸成功率顯著提高了20%，並減少了立方體衛星的著陸足跡。