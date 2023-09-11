測試康普茶文化的空間彈性

歐洲航天局正在對康普茶文化進行測試，以確定它們在太空中的適應能力以及支持人類在月球和火星上存在的潛力。 這些文化以其發酵特性和健康益處而聞名，能夠在地球上惡劣的環境中生存，使它們成為太空探索的有趣課題。

這些實驗是使用國際空間站的暴露設施進行的，樣品暴露在宇宙輻射和模擬的火星條件下。 一項引人注目的發現是，一種名為藍細菌的微生物即使在暴露於宇宙輻射和鐵離子（眾所周知，宇宙輻射和鐵離子會造成廣泛的損傷）之後也能夠修復其DNA 並恢復細胞分裂。 人們相信，sulA 基因這一特定基因在阻止細胞分裂直至 DNA 損傷得到修復方面發揮著至關重要的作用。

此外，實驗表明，細胞簇為較小的物種提供了微棲息地，使它們能夠在提供保護的較大細胞群內的空間中“搭便車”。 這對於理解細胞簇和生物膜如何抵禦太空極端條件並防止太空任務期間的污染具有重要意義。

除了探索太空定居支持的潛力之外，康普茶文化還可以作為一種有價值的輻射模型。 通過研究這些微生物如何對輻射做出反應，科學家可以深入了解增強人類健康並為宇航員制定輻射防護策略。

研究人員設想，由於這些文化能夠產生氧氣並發揮生物工廠的作用，因此未來可以在月球和火星上培養這些文化。 它們在未來的太空任務和載人太空探索工作中的利用可以顯著提高這些努力的可持續性。

總體而言，在太空中測試康普茶培養物為微生物的恢復能力及其在支持人類在地球以外長期存在的潛在應用提供了有希望的見解。

定義：

– 康普茶：一種以其健康益處而聞名的發酵茶飲料。

– 韌性：承受困難條件並從中恢復的能力。

– 生物膜：在表面形成保護層的微生物群落。

– 宇宙輻射：來自外太空的高能粒子。

– 火星條件：模擬火星環境的條件。

– SulA 基因：調節細胞分裂以應對 DNA 損傷的基因。

– 行星保護：防止天體之間污染的協議。

– 藍藻：一種能夠進行光合作用的細菌。

– 微棲息地：較大生態系統內的小規模棲息地。

– 輻射模型：用於研究輻射對生物體影響的系統。

來源：

– 康普茶文化經過空間彈性測試。 （歐空局）

– 行星保護。 （歐空局）