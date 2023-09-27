基因工程細菌將塑膠廢物轉化為有用的化學品

伊利諾大學厄巴納-香檳分校的研究人員進行的一項開創性研究揭示了兩種合成細菌菌株的成功改造，它們能夠將塑膠廢物轉化為有價值的化學物質。 這些工程細菌菌株是從土壤細菌惡臭假單胞菌中獲得的，專門針對聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）並將其轉化為對苯二甲酸和乙二醇。

所得化學品在製造業中具有廣泛的應用，包括絕緣體、泡沫、塗料、黏合劑和尼龍的生產。 這項突破性研究發表在《自然通訊》上，強調了工程細菌在為日益嚴重的塑膠污染危機提供永續解決方案方面的潛力。

除了能夠將 PET 轉化為有價值的化學物質之外，工程細菌菌株還被發現可以透過將塑膠轉化為可生物降解的聚合物 PHA 和粘康酸來升級塑膠。 這進一步強調了微生物工程在促進環境永續性和尋找重新利用和回收聚合物的創新方法方面的潛力。

該研究計畫獲得了國防高級研究計劃局（DARPA）的資助以及默克公司贊助的未來洞察獎。 然而，值得注意的是，研究中表達的觀點僅代表作者的觀點，並不反映國防部或美國政府的官方政策。

這項開創性的研究為聚合物的升級回收開闢了新途徑，並為解決全球塑膠廢棄物問題帶來了希望。 透過利用基因工程細菌的力量，科學家或許能夠為傳統塑膠生產提供永續的替代品，並推廣更環保的材料製造方法。

來源：

– 研究：伊利諾大學厄巴納-香檳分校

– 資助：國防高級研究計劃局 (DARPA) 和 Merck KGaA 贊助的未來洞察獎。