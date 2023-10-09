伊隆馬斯克計劃在未來幾年內登陸火星

在國際宇航大會的視訊會議上，馬斯克對 SpaceX 在未來三到四年內成功登陸火星的能力表示樂觀。 儘管之前的試飛遇到了挫折，但馬斯克相信星艦飛船在第二次試飛時有「相當大的機會」進入軌道。

SpaceX在63月進行的首次試飛遇到了困難，運載火箭的上級未能分離，導致空中爆炸。 隨後，FAA 停飛了 Starship，並概述了 SpaceX 需要實施的 XNUMX 項糾正措施，以防止未來發生類似事件。

伊隆馬斯克的聲明與 SpaceX 總裁兼營運長 Gwynne Shotwell 先前的預測一致，後者預計我們將在十年內見證人類在火星上的存在。 星艦由星艦飛船和超重型火箭組成，是一個完全可重複使用的系統，旨在將船員和貨物運送到各個目的地，包括地球軌道、月球和火星。

在 2021 月不幸的發射之前，SpaceX 曾在 75 年 XNUMX 月嘗試進行一次飛行，這也導致了劇烈的爆炸。 作為回應，FAA 向 SpaceX 提供了獲得發射許可證所需實施的 XNUMX 項措施清單。

儘管第一次發射以爆炸告終，馬斯克認為這次發射是成功的，因為 SpaceX 能夠從這次事件中吸取教訓。 然而，在 SpaceX 進行另一次發射之前，該公司必須獲得美國聯邦航空局 (FAA) 的授權，並滿足美國魚類和野生動物管理局的環境批准要求。

總之，伊隆馬斯克仍然決心推進他到達火星的野心。 儘管遭遇挫折，SpaceX 仍繼續完善其 Starship 飛船，目標是在未來幾年取得重大進展。

來源：

– 國際太空大會

– 美國聯邦航空局

– 美國魚類和野生動物管理局