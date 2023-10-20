研究人員開發出更堅韌的陶瓷，具有更強的抗裂性

加州大學聖地牙哥分校的研究人員在陶瓷開發方面取得了突破，創造了更堅韌、更耐裂的材料。 透過使用外殼中具有更多價電子的金屬原子的組合，研究人員找到了一種提高陶瓷處理更高水平的力和應力的能力的方法。

陶瓷以其卓越的性能而聞名，例如耐高溫、耐腐蝕和耐磨以及保持輕質外形的能力。 這些特性使陶瓷適合各種應用，包括航空航太零件和保護塗層。 然而，它們的脆性一直是一個主要缺點，因為它們在壓力下很容易斷裂。

科學家將研究重點放在一類稱為高熵碳化物的陶瓷上，這種陶瓷具有無序的原子結構，由與元素週期表第四、第五和第六列的多種金屬元素結合的碳原子組成。 研究發現，第五和第六列的金屬，如鈦、鈮和鎢，由於其價電子數量較多，對於提高陶瓷的韌性至關重要。

價電子是原子最外層電子，參與與其他原子的鍵結。 透過使用具有更多價電子的金屬，研究人員能夠提高陶瓷在機械載荷和應力下的抗開裂性。 與金屬類似，陶瓷表現出更具延展性的行為，這意味著它們在斷裂之前可以經歷更多的變形。

透過計算模擬以及實驗製造和測試，研究小組發現了兩種具有出色抗裂性的高熵碳化物。 這些材料在受到機械負荷或應力時能夠變形或拉伸，而不是表現出陶瓷典型的脆性反應。 材料內的鍵重新組織，以橋接材料被刺穿或拉開時形成的原子大小的開口，從而抑制裂紋的形成。

現在的挑戰是擴大這些堅韌陶瓷的生產規模以用於商業應用。 這項突破有可能徹底改變依賴高性能陶瓷材料的各個產業，從航空航太到生物醫學。 陶瓷的高韌性也為極端應用打開了大門，例如高超音速飛行器的前緣，它們可以保護重要部件並使飛行器能夠更好地承受超音速飛行。

這項工作得到了瑞典研究委員會、功能性奈米材料能力中心、Olle Engkvist 基金會、加州大學聖地牙哥分校奈米工程系材料研究中心、國防科學與工程研究生獎學金計畫、ARCS 基金會和歐瑞康集團的支持。

來源：

– 來源文章：「研究人員開發出具有增強抗裂性的堅韌陶瓷」 – 加州大學聖地牙哥分校

– 陶瓷的定義：Britannica.com

– 價電子的定義：Chemistry LibreTexts