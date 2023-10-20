開發出控制量子材料中電子流的新方法

賓州州立大學的研究人員開發了一種電方法來控制量子材料中電子流的方向，這可能會導致電子設備和量子電腦的進步。 該方法在具有量子異常霍爾（QAH）效應的材料中得到了證明，其中電子沿著材料邊緣的流動不會損失能量。 這種效應發生在被稱為 QAH 絕緣體的材料中，這種絕緣體是僅在其邊緣傳導電流的拓撲絕緣體。 研究人員發現，向 QAH 絕緣體施加電流脈衝可以改變電子流的方向。 這種控制電子流的能力對於優化量子技術中的資訊傳輸和儲存至關重要。

以前改變電子流方向的方法依賴外部磁鐵，這對於智慧型手機等小型設備來說不切實際。 新的電氣方法提供了更方便、更有效率的解決方案。 研究人員透過增加施加電流的密度來優化 QAH 絕緣體，產生非常高的電流密度，從而改變磁化方向和電子傳輸方向。 量子材料從磁性控製到電子控制的轉變類似於傳統記憶儲存中發生的轉變，其中磁鐵被新技術中的電子方法取代。

研究團隊也提供了對其方法的理論解釋。 他們目前專注於使電子在其路徑上暫停並展示較高溫度下的 QAH 效應。 長期目標是在技術更相關的溫度下複製 QAH 效應。 該研究由陸軍研究辦公室、空軍科學研究辦公室和國家科學基金會資助，並得到賓州州立大學奈米科學材料研究科學與工程中心以及戈登和貝蒂摩爾基金會的 EPiQS 計劃的額外支持。

資料來源：賓州州立大學

定義：

– 量子異常霍爾 (QAH) 效應：電子沿著材料邊緣流動不會損失能量的現象。

– QAH 絕緣體：表現出 QAH 效應的材料，是一種僅在其邊緣傳導電流的拓樸絕緣體。

– 拓樸絕緣體：內部是絕緣體，但由於其獨特的電子能帶結構而在其表面或邊緣可以導電的材料。

來源：

– 賓州州立大學（未提供 URL）